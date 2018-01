Die Inflation in der Euro-Zone ist trotz der Geldspritzen der EZB auf dem Rückmarsch. Hat die neue Zahl Einfluss auf das Anleihen-Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank?

Die Verbraucherpreise in der Euro-Zone legten im Dezember lediglich um 1,4 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch auf Basis endgültiger Daten mitteilte. Im November lag die Teuerung mit 1,5 Prozent noch einen Tick höher.

Die niedrigsten jährlichen Raten wurden in Zypern (-0,4 Prozent) sowie in Irland und Finnland (je 0,5 Prozent) gemessen. Am stärksten war der Preisauftrieb in Litauen ...

