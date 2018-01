Der fünftgrößte Autobauer der Welt hat mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen. Deshalb plant Hyundai nun hohe Investitionen in neue Technologien. Neben Elektroantrieben befassen sich die Südkoreaner auch mit Wasserstoff.

Der mit schwächelnden Verkaufszahlen kämpfende südkoreanische Autobauer Hyundai will Regierungsangaben zufolge umgerechnet 17,6 Milliarden Euro in neue Technologien investieren. Das Geld solle in den nächsten fünf Jahren in Elektro-Autos, selbstfahrende Fahrzeuge und Künstliche Intelligenz fließen, teilte das Finanzministerium am Mittwoch nach einem Konzernbesuch ...

