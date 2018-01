Paris - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben nach der jüngsten Gewinnserie zur Wochenmitte eine Atempause eingelegt. Negative Vorgaben von der Wall Street sowie den Börsen in Japan und Festland-China sowie der immer noch starke Eurokurs hätten viele Investoren zu Gewinnmitnahmen animiert, hiess es. Am Dienstag war der US-Leitindex Dow Jones zunächst erstmals über 26'000 Punkte geklettert, hatte aber im Minus geschlossen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am späten Mittwochvormittag um 0,27 Prozent auf 3'612,31 Punkte. Der CAC 40 in Paris verlor 0,25 Prozent auf 5'500,02 Zähler. Der Londoner FTSE 100 gab um 0,16 Prozent auf 7'734,40 Punkte nach.

Aus Branchensicht führten in Europa Technologiewerte die Gewinnerliste mit einem Plus von rund 0,6 Prozent an. Dafür war grossteils die Rally bei den Aktien ...

