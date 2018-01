PARIS (dpa-AFX) - Esa-Chef Jan Wörner sieht bemannte Raumflüge zum Mars beim derzeitigen Stand der Technik noch skeptisch. "Ich würde es nicht wagen, Astronauten mit unserer Technik heute zum Mars zu schicken", sagte er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Paris. "Hin und zurück dauert es etwa zwei Jahre. Sind Sie persönlich bereit von morgen an zu sagen: Ich brauche keinen Arzt? Es gibt kleinere Dinge, die man per Telemedizin machen kann, aber es geht um größere Dinge." Er verwies zudem auf die Strahlung im Weltraum. Wörner äußerte sich aber zuversichtlich, dass Menschen eines Tages zum Mars fliegen werden.

Der Chef des US-Unternehmens SpaceX, Elon Musk, plant einen bemannten Start zum Mars für 2024 - was Experten für äußerst ambitioniert halten./sku/DP/tav

