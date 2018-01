Hannover - Auch in der zweiten Woche des Jahres bleibt der Primärmarkt sehr aktiv, so Kai Ebeling, CIIA von der Nord LB.Seit vergangener Woche seien weitere acht Euro-denominierte Covered Bonds (Benchmark) mit einem Volumen von insgesamt EUR 7,5 Mrd. begeben worden. Nachdem zum Jahresanfang bereits die LBBW an den Markt herangetreten sei, seien diese Woche mit der BayernLB und der Nord LB zwei weitere Landesbanken gefolgt, wobei sich beide Emittenten für eine Laufzeit von zehn Jahren entschieden hätten.

