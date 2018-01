Essen - Obwohl die Zahl der Stimmen zunimmt, die sich für ein Ende der Anleiheankäufe durch die EZB einsetzt, dürfte die Mehrheit der Mitglieder im EZB-Rat davon erst einmal absehen wollen, so die Analysten der National-Bank AG.Eile habe die EZB nicht. Schließlich sei das Inflationsziel trotz der Belebung der wirtschaftlichen Aktivität noch weit entfernt. Das werde der endgültige Wert für die Konsumentenpreise im Dezember heute einmal mehr bestätigen. Bis das QE-Programm in der aktuellen Auslegung auslaufe, seien sechs Tagungen des EZB-Rats Zeit. Nichtsdestoweniger werde die EZB die Investoren auf das Ende der ultra-lockeren Geldpolitik rechtszeitig einstimmen wollen, um die daraus entstehenden Verwerfungen so gering wie möglich zu halten.

