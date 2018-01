Bonn - Der Empire State Index der Federal Reserve Bank of New York ist im Januar von (revidiert) 19,6 auf 17,7 Punkte gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Der Markt habe mit 19,0 Zählern gerechnet. Der dritte Rückgang in Folge sei insbesondere einer schlechteren Beurteilung der Auftragslage geschuldet gewesen. Grund zur Sorge um den Zustand der US-Industrie sollte dies aber nicht sein, zumal der Index auf seinem aktuellem Niveau auch weiterhin eine Fortsetzung der Expansion der Industrie im New Yorker Fed-Bezirk signalisiere.

