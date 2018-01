Hannover - Deutsche Anleihen tendierten, ebenso wie ihre europäischen Pendants, am Dienstag freundlicher, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe auf 160,77 (160,34) Zähler angezogen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sei leicht auf 0,562% (0,588%) gesunken. Für etwas Auftrieb hätten laut Marktteilnehmern Inflationsdaten aus Großbritannien gesorgt. Dort sei nicht nur die allgemeine Teuerung, sondern auch die für Notenbanken meist entscheidendere Kerninflation im Dezember gefallen. Eine im Dezember leicht abgeschwächte Inflation in Deutschland habe dagegen für keine neuen Impulse am Rentenmarkt gesorgt.

