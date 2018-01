Frankfurt am Main - Der FT UnternehmerWerte (PT)-Fonds (ISIN DE000A0KFFW9/ WKN A0KFFW) investiert europaweit ausschließlich in Aktiengesellschaften, in denen Eigentümer selbst engagiert sind bzw. entscheidenden Einfluss in Vorstand oder Aufsichtsrat haben und mindestens 25 Prozent des Stammkapitals halten, so die Experten von FRANKFURT-TRUST.

Den vollständigen Artikel lesen ...