Passive Investments in Form von ETPs verzeichneten 2017 weltweit Nettozuflüsse in Höhe von 633 Mrd. Dollar. Das entspricht einem organischen Wachstum von 18%. Beim Nettoneugeschäft wurden die bisherigen Rekordzuflüsse aus dem Jahr 2016 in Höhe von 378,4 Mrd. Dollar um 67% übertroffen. Das zeigt der ...

