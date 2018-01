Tesla (WKN:A1CX3T) liefert nun endlich sowohl Solarpaneele als auch Solardachziegel von der Gigafactory 2, der Produktionsstätte, die sie mit Panasonic in Buffalo, New York, baut. Wir wissen noch nicht, wie viele, aber es ist ein Fortschritt, dass nach monatelangen Verzögerungen etwas aus der Anlage kommt.



Ziel ist es, dass die Gigafactory 2 jährlich mindestens 1 GW hocheffiziente Solarzellen und -module (potenziell bis zu 2 GW) sowie Solardachziegel produziert. Aber es dauert etwas länger, als Telsa ursprünglich prognostiziert hatte, um diese Produktionspläne in die Tat umzusetzen.

Hochfahren

Die Berichterstattung des PV Magazine und Greentech Media zeigt, dass Panasonic im Oktober mit der Produktion ...

