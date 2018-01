Nebeneinander oder rautenförmig - die Damm-Produkte machen in verschiedenen Anordnungen eine gute Figur am Markt. Vom Hauptsitz in der Carrer del Rosselló aus hat sich die 1876 vom elsässischen Brauer August Kuentzmann gegründete Brauerei längst als nationale und internationale Marke etabliert. In mehr als 85 Ländern werden das Pils Estrella Damm, Inedit, AK, um nur die wichtigsten zu nennen, aber auch verschiedene Wassermarken, vertrieben.

Der Biermarkt in Spanien ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. 2016 stieg der Verkauf um 2,3 Prozent auf rund 3,6 Milliarden Liter an. Bis 2021 wird ein jährliches Wachstum von circa 2,6 Prozent erwartet und damit ein Absatz von 4,1 Milliarden Litern.

Damms Anteil am heimischen Markt beträgt aktuell rund 25 Prozent. Seit mehr als 50 Jahren setzt das Unternehmen, das derzeit 3.125 Mitarbeiter beschäftigt, dabei auf Maschinen von KHS beziehungsweise dem Vorläufer Holstein & Kappert.

Umfassender Vor-Ort-Service durch 15 Techniker

Allein in den vergangenen drei Jahren nahm KHS bei der Damm-Gruppe acht Verpackungsmaschinen für die verschiedenen Formate sowohl bei Dosen wie auch bei Glas in Betrieb. "Die Robustheit, Qualität, die leichte Handhabung sowie die Leistung der Maschinen sind für uns bestimmende Faktoren, weshalb wir die technologisch sehr ausgereiften Lösungen von KHS ausgewählt haben", sagt Jordi Barbará, Produktionsleiter der Damm-Gruppe. Das gilt auch für die aktuelle Investition in den Display-Packer.

Bei einer Leistungsfähigkeit von bis zu 25 Takten pro Minute und einer nachgewiesenen hohen Effektivität sei besonders darauf zu verweisen, wie wartungsarm die Maschine sei. Servomotoren mit integrierten Servoreglern und die Standardisierung der im Herstellungsverfahren von KHS verwendeten Materialien erleichtern enorm die Ersatzteilhaltung. Damm kann für Installation, Inbetriebnahme sowie Reparaturen bei Bedarf auf das KHS-Servicebüro in Barcelona mit insgesamt 24 Mitarbeitern, darunter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...