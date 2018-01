Hamburg (ots) - Superstar Julia Roberts, 50, fühlt sich nicht angesprochen, wenn jemand in ihrer Gegenwart ihren berühmten Namen sagt: "Ich habe bei meiner Heirat vor 15 Jahren den Namen meines Mannes Danny Moder angenommen und bin heute für die Menschen in meinem Umfeld Mrs. Moder. Der andere ist nur noch mein Künstlername, der hat mit meinem jetzigen Leben nichts mehr zu tun", sagte sie dem Magazin BRIGITTE in seiner aktuellen Ausgabe (Heft 3, jetzt am Kiosk). Nach 30 Jahren vor der Kamera fällt es dem "Pretty Woman"-Star nach eigener Aussage mittlerweile "sehr leicht, Nein zu sagen" zu Rollenangeboten, damit sie mehr Zeit für ihre drei Kinder hat. Die wissen die professionellen Fähigkeiten ihrer berühmten Mutter allerdings nicht immer zu schätzen: "Früher, wenn ich meinen Kindern vorgelesen habe, haben sie immer gestöhnt: Jetzt lass das doch mal mit den verstellten Stimmen, lies einfach vor."



