Tim Cook lobt die Bundeskanzlerin in höchsten Tönen. Der Apple-Chef scheut dabei Vergleiche zur legendären US-Bürgerrechtlerin Rosa Parks nicht. Auch für eine ranghohe Frau in der US-Armee findet Cook lobende Worte.

Apple-Chef Tim Cook sieht in der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Vorbild für junge Frauen. "Angela Merkel ist eine phänomenale Führungspersönlichkeit - nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt", sagte Cook in einem Interview mit dem gemeinnützigen Verein "National Center for Women and Information ...

