Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology Inc. (TWSE: 2495) hat heute die neue Network Video Recorder (NVR)-Anwendung für die GSe Pro-Familie vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Rackmount-Varianten GSe Pro 3000/1000 und das Desktop-System GSe Pro 200. Ein zeitlich begrenztes Sonderangebot für NVR-Lösungen wurde ebenfalls veröffentlicht. Dies ist eine kostenlose NVR Lizenz für 8 IP-Kameras sowie ein 50-prozentiger Rabatt auf zusätzliche Erweiterungslizenzen. Das Sonderangebot ist vom 1. Januar bis zum 31. März 2018 gültig. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website (https://www.infortrend.com/global/products/nvr-service) von Infortrend.



Durch die Integration von NAS, SAN und Cloud in ein unified Storage-System bietet die GSe Pro-Familie kosteneffiziente Lösungen mit zuverlässigen Funktionen und einer intuitiven Steuerung, mit deren Hilfe Sie Ihre Betriebsstätte, Ihr Büro und andere Umgebungen sichern können. Gleichzeitig bieten sie intelligente Überwachungs- und Videomanagement-Werkzeuge, mit denen Sie Ihre wertvollen Anlagen schützen können. Durch die Einbindung von privaten und öffentlichen Cloud-Diensten, wie Amazon S3, Windows Azure, Alibaba Cloud und OpenStack, hilft die GSe Pro-Familie Anwendern dabei, die Cloud bei Überwachungsanwendungen für Speichererweiterungen, Archivierung, Backups und die Videoanalyse zu nutzen. Es können bis zu 64 IP-Kameras von über 20 Herstellern auf einem einzigen Storage-System zentral verwaltet und kontrolliert werden, wobei dabei vielfältige Funktionen, wie Live View, Recording, Playback und weitere, zur Verfügung stehen. Das erlaubt Nutzern die Kontrolle zu jeder Zeit und von überall mittels Webbrowser oder über die Software auf dem Desktop-Client.



"Die Integration von Überwachungsanwendungen in die Cloud ist der Trend der Zukunft. Wir werden auch weiterhin Innovationen für NVR-Lösungen und -Funktionen schaffen, die den sich ständig ändernden Bedarf für ein breites Spektrum an Unternehmenskunden befriedigen und diesen dabei zur Seite stehen, damit sie ein leistungsstarkes und zuverlässiges, cloud-integriertes Überwachungssystem leicht aufbauen können", sagte Thomas Kao, Senior Director des Bereichs Produktplanung bei Infortrend.



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com



Infortrend® und EonStor® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology Inc. Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



OTS: Infortrend Technology, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118442.rss2



Pressekontakt:



Infortrend Europe Ltd. Alex Young Tel.:+44-1256-305-220 E-Mail: marketing.eu@infortrend.com