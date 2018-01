Düsseldorf - Morgen will die Notenbank in der Türkei über die Höhe ihrer Leitzinsen entscheiden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Wie die Mehrheit der Anleger an den Finanzmärkten würden die Analysten mit unveränderten Schlüsselsätzen rechnen. Inzwischen zeichne sich bei der Inflation mit 13% im vergangenen November ein Scheitelpunkt ab. Hinzu komme, dass die Wirtschaft ihre außerordentlich hohe Wachstumsdynamik von Jahresende 2017 voraussichtlich kaum fortsetzen werde.

