Bonn - Der deutsche Rentenmarkt tendierte gestern fester, so die Analysten von Postbank Research.In der Folge hätten die Renditen per Saldo nachgegeben. 10-jährige Bundesanleihen hätten mit 0,56% um 3 Basispunkte unter ihrem Stand vom Montag rentiert. Die Rendite 5-jähriger Papiere sei um 1 Basispunkt auf -0,13% gefallen, während die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen nahezu unverändert bei -0,58% aus dem Handel gegangen sei. Wenig Bewegung habe es am US-Rentenmarkt gegeben. 10-jährige Treasuries hätten mit 2,54% um 1 Basispunkt niedriger als am Vortag rentiert.

