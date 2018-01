London - First State Investments lanciert den First State Sustainable Listed Infrastructure Fonds, so First State Investments in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds investiert in börsennotierte Infrastrukturunternehmen mit dem Selektionsschwerpunkt Nachhaltigkeit und ist Teil der in Dublin, Irland ansässigen Fondspalette. Der Fonds soll die wachsende Nachfrage britischer und europäischer Investoren nach inflationsgeschütztem Einkommen und starkem Kapitalzuwachs bedienen und gleichzeitig die Nachhaltigkeitskriterien anspruchsvoller Investoren erfüllen.

