Paris - Der Teilfonds DNCA Invest - Infrastructures (LIFE) (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Trotz der Prognosen, die ein schwieriges Jahr 2017 hätten erwarten lassen, habe der Index MSCI Europe Infra NR mit einer Jahresperformance von 6,4% aufwarten können. Diese Performance sei in erster Linie darauf zurückzuführen, dass in Europa eine Zinserhöhung ausgeblieben sei und die Zinsschritte in den USA niedriger als erwartet ausgefallen seien. So habe der Infrastruktursektor weiterhin von günstigen Finanzierungsbedingungen profitiert, was die Bewertungsniveaus unterstützt habe. Zwar sei das politische Umfeld günstig gewesen (geplante Investitionsvorhaben in Infrastrukturen in den USA, Steuerreform in Frankreich), doch habe der Sektor vor allem von der Auflösung des politischen Risikos in Europa (in Frankreich, in Italien und in geringerem Ausmaß auch in Deutschland) profitiert.

