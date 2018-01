Die niederländische Chipausrüster ASML Holding (ISIN: NL0010273215) will die Dividende um 17 Prozent auf 1,40 Euro anheben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 161,21 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,87 Prozent. Es ist die achte jährliche Dividendenanhebung in Folge. Die Hauptversammlung findet am 25. April 2018 statt. Im Vorjahr wurde die Ausschüttung um 14 Prozent ...

