Der Euro ist bisher einer der Gewinner im Jahr 2018. Die Gemeinschaftswährung legte in den ersten Wochen des neuen Jahres kräftig zu. Jürgen Meyer, Devisenexperte von JM-Market Research, sieht dafür gleich mehrere Gründe. Aus charttechnischer Sicht rücken seiner Meinung nach jetzt eine ganz bestimmte Marke in den Fokus. Bis zum Jahresende erwartet Meyer noch deutlich höhere Euro-Kurse. Der Devisenexperte geht im Interview mit Moderator Marco Uome außerdem noch auf den Hype bei den Krypto-Währungen ein. Anlegern rät er hier vorsichtig zu sein. Darüber hinaus erläutert Meyer, bei welchen Währungen er für Anleger in diesem Jahr gute Anlagechancen sieht.