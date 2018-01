Zürich (ots) - Die sda-Tochter news aktuell arbeitet ab sofort

enger mit dem gesamtschweizerischen Berufsverband der PR- und

Kommunikationsfachleute pr suisse zusammen.



"Wir sind stolz darauf, als erster Kommunikationsdienstleister der

Schweiz den nationalen Status 'Partner von pr suisse' zu erhalten",

sagt Kai Gerwig, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG. "Ich

persönlich erhoffe mir von unserer Partnerschaft, dass wir über die

Kanäle der pr suisse noch mehr Kommunikationsprofis für die Teilnahme

an unseren Umfragen erreichen. So können wir noch validere Aussagen

über aktuelle Trends in der Kommunikation treffen und sie den

PR-Schaffenden zur Verfügung stellen - ein grosser Gewinn für die

ganze Branche", so Gerwig weiter.



Peter Eberhard, Präsident von pr suisse: "Wir freuen uns auf die

Kooperation mit news aktuell als einem der führenden Schweizer

Kommunikationsdienstleister für Unternehmen, Organisationen und

Agenturen. pr suisse respektive dessen Mitglieder werden davon in

verschiedener Hinsicht profitieren, etwa durch die Einladung zu den

Veranstaltungen von news aktuell. Umgekehrt ermöglichen wir mit

unserem Netzwerk eine grössere Reichweite für die Inhalte von news

aktuell und bringen mehr Teilnehmende zu den Veranstaltungen unseres

Partners."



Über pr suisse



pr suisse (Schweizerischer Public Relations Verband) ist der

gesamtschweizerische Berufsverband der PR- und

Kommunikationsfachleute mit rund 1'500 Mitgliedern. Die Organisation

erstreckt sich über das ganze Land mit sieben Regionalgesellschaften,

die vor Ort verankert sind und ihren Mitgliedern ein attraktives

Jahresprogramm bieten. pr suisse umfasst als einzige

Branchenorganisation Vertreter von Agenturen, Unternehmen,

Organisationen und Verwaltung und ist der repräsentative

Interessenvertreter der Schweizer PR-Branche. Zu den Hauptaufgaben

zählen die Förderung des Ansehens des Berufsstandes, der Akzeptanz

der Public Relations, der Anerkennung der Branche in der

Öffentlichkeit und einer qualitativ einwandfreien Aus- und

Weiterbildung.



Über news aktuell (Schweiz) AG



news aktuell (Schweiz) AG ist ein Unternehmen der sda-Gruppe mit

Sitz in Zürich. Mit den beiden starken Marken ots und renteria sowie

der Plattform presseportal.ch liefert news aktuell die entscheidenden

Impulse für den Kommunikationserfolg von Unternehmen, Agenturen und

Organisationen. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und

Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria

bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von

Journalisten. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung

von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab.



Originaltext: news aktuell (Schweiz) AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000003

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000003.rss2



Kontakt:

news aktuell (Schweiz) AG

Kai Gerwig, Geschäftsführer

Telefon: +41 43 960 68 01

E-Mail: gerwig@newsaktuell.ch



pr suisse

Peter Eberhard, Präsident

Telefon +41 44 799 15 11

E-Mail: peter.eberhard@pepr.ch