München (ots) - Die Initiative "Experiencing Europe" nimmt Fahrt auf. Die von dem Technologieunternehmen Continental und der Strategieberatung Oliver Wyman ins Leben gerufene Initiative fördert arbeitssuchende junge Erwachsene durch die Vermittlung internationaler Praktika in EU-Ländern und will sie so für ein vereintes Europa begeistern. Im Jahr 2018 beteiligen sich acht Unternehmen an der Initiative, um noch mehr Praktikanten den Zugang zu Europa zu ermöglichen. Insgesamt werden sie mehr als 220 Praktikumsplätze anbieten. Die Initiatoren sind mit zahlreichen weiteren Unternehmen in Abstimmung, die sich der Initiative anschließen möchten.



Condor Flugdienst GmbH, Continental, Deutz AG, DHL Paket, Oliver Wyman, Schaeffler, Schmitz Cargobull und Vapiano werden sich 2018 an der Initiative "Experiencing Europe" beteiligen und mehr als 100 arbeitssuchenden jungen Erwachsenen Praktika im europäischen Ausland anbieten. Darüber hinaus ist das Team von Experiencing Europe mit weiteren Unternehmen im Gespräch, die sich zukünftig an der Initiative beteiligen möchten.



"Seit dem Launch der Initiative im Oktober sind wir in Deutschland auf großes Interesse bei führenden Unternehmen gestoßen. Das zeigt, dass wir einen Nerv getroffen haben", freut sich Finja Carolin Kütz, Deutschlandchefin der Strategieberatung Oliver Wyman und Mitinitiatorin von "Experiencing Europe". "Die vielen teilnehmenden Unternehmen verleihen unserer Initiative eine enorme Kraft. Denn nur gemeinsam sind wir stark und können Großes bewegen."



Der Pilot für die Initiative wurde im Juni 2017 bei Continental gestartet. Seitdem haben bereits 29 junge Menschen an zahlreichen europäischen Standorten des Technologieunternehmens Kurzpraktika absolviert. Kürzlich wurde das Pilotprojekt mit dem HR Excellence Award ausgezeichnet. "Es ist wichtig, dass wir alle unserer unternehmerischen Verantwortung für ein friedliches und vereintes Europa nachkommen", sagt Dr. Ariane Reinhart, Personalvorstand Continental. "Mit "Experiencing Europe" haben wir einen Rahmen geschaffen, der dies auch anderen Unternehmen ermöglicht." Unternehmen, die sich "Experiencing Europe" anschließen möchten, können sich an csr@caritas.de wenden.



Über "Experiencing Europe"



Im Rahmen der von Continental und Oliver Wyman ins Leben gerufenen Initiative bieten teilnehmende Unternehmen beruflich perspektivarmen jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren Kurzpraktika an verschiedenen Standorten im europäischen Ausland an. Unterstützt wird die Initiative durch die Bundesagentur für Arbeit sowie durch die Bildungsträger Caritas und DAA. Weitere Informationen unter www.ExperiencingEurope.eu, www.facebook.com/ExperiencingEU sowie https://twitter.com/ExperiencingEU



