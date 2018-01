Hohenlockstedt (ots) -



Zuerst kratzt der Hals, dann folgt Schnupfen und schließlich ein oft hartnäckiger Husten - ein ganz normaler Erkältungsverlauf. Vor allem der Husten kann zur Belastung werden: Er beeinträchtigt den Schlaf, stört das Allgemeinbefinden und kann sich über mehrere Wochen hinziehen. Viele Menschen wünschen sich dann nur eines: Eine schnelle und effektive Linderung der Beschwerden. Doch obwohl das Angebot an Medikamenten gegen Husten groß ist, sind nur die wenigsten davon tatsächlich wirksam. Eines davon: Der pflanzliche Schleimlöser GeloMyrtol® forte von Pohl-Boskamp. Das befindet auch die Zeitschrift ÖKO-TEST: Das enthaltene Spezialdestillat ätherischer Öle befreit die Bronchien, erleichtert das Abhusten und kann seine Wirksamkeit durch zahlreiche Studien belegen.



Akuter Husten wird meist durch eine Erkältung hervorgerufen und tritt typischerweise in mehreren Phasen auf. Zunächst entsteht ein schmerzhafter Reizhusten, der etwa 2-3 Tage anhält. Es folgt der sogenannte produktive Husten mit Auswurf - dieser kann sich bis zu zwei Wochen hinziehen. Die letzte Phase ist durch trockenen Husten geprägt, der mehrere Wochen andauern kann. Ein akuter, erkältungsbedingter Husten heilt üblicherweise auch ohne Behandlung folgenlos aus. Er kann jedoch für die Betroffenen sehr belastend sein und sie in ihrer Lebensqualität stark einschränken.



Hustenmittel im Test: Bestnote für GeloMyrtol® forte



Zahlreiche Medikamente aus der Apotheke versprechen eine schnelle Linderung - doch nur die wenigsten können dieses Versprechen auch halten. Zu diesem Schluss kommt die renommierte Testzeitschrift ÖKO-TEST, die insgesamt 24 Hustenmittel auf Herz und Nieren überprüft hat. 16 davon wurden lediglich mit "ausreichend", "mangelhaft" oder "ungenügend" bewertet: Kaum belegte oder nicht überzeugende Wirksamkeit, dafür teilweise bedenkliche Inhaltsstoffe. Lediglich 4 Produkte erzielten gute oder sehr gute Testergebnisse - eines davon ist der pflanzliche Schleimlöser GeloMyrtol® forte von Pohl-Boskamp, der mit der Bestnote "sehr gut" ausgezeichnet wurde. Das Spezialdestillat aus ätherischem Eukalyptus-, Süßorangen-, Zitronen- und Myrtenöl (ELOM-080) erleichtert das Abhusten und überzeugte die Tester zudem durch seine fundierte Studienlage. Es löst effektiv den Schleim, befreit die Atemwege und ist dabei gut verträglich.



