Führende Vertreter der Finanzwirtschaft sind Mitglied der G30-Gruppe. Eine EU-Bürgerbeauftragte kritisiert, dass der EZB-Chef dort fehl am Platz wäre. Eine klare Trennlinie zwischen Aufsicht und Industrie sei vonnöten.

Die EU-Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly hat EZB-Präsident Mario Draghi aufgefordert, während seiner verbleibenden Amtszeit die Mitgliedschaft in dem G30-Expertengremium der Finanzwirtschaft ruhen zu lassen. Seine weitere Mitgliedschaft in der G30 könne das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Unabhängigkeit der EZB untergraben, teilte O'Reilly am Mittwoch mit. Auch künftige Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) sollten ...

