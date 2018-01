Auch in Zeiten des Zinstiefs sparen sich die Deutschen reich. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres klettert das Geldvermögen auf einen billionenschweren Rekordwert. Die "hohe Kante" ist dabei weiter beliebt.

Die privaten Haushalte in Deutschland sind trotz des Zinstiefs in der Summe so vermögend wie nie zuvor. Ihr Geldvermögen kletterte im dritten Quartal 2017 auf den Rekordwert von 5,779 Billionen Euro, wie die Deutsche Bundesbank am ...

