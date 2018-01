Das Krebsmittel Keytruda des US-Konzerns Merck & Co liefert gute Ergebnisse und steigert den Börsenwert des Unternehmens um gut zehn Milliarden Dollar. Damit erhöhen die Amerikaner den Druck auf die Konkurrenz.

Gute klinische Daten sind nach wie vor die härteste Währung für Investoren im globalen Pharmageschäft. Das bestätigt sich jetzt einmal mehr beim amerikanischen Pharmariesen Merck & Co, der am Dienstag mit einem überraschend positiven Resultat für sein Krebsmittel Keytruda aufwartete und daraufhin an der Börse rund sieben Prozent Kursgewinn verbuchte. Das entspricht im Falle Merck etwa zehn Milliarden Dollar an zusätzlichem Börsenwert.

In einer größeren Studie bei Lungenkrebspatienten konnte Keytruda in Kombination mit klassischen Chemotherapien sowohl das Überleben der Patienten ohne Krankheitsfortschritt als auch das Gesamtüberleben deutlich verlängern, wie Merck mitteilte. Genauere Daten will der Konzern in den nächsten Monaten auf einer Fachkonferenz präsentieren.

Keytruda ist eines der Topprodukte unter den Krebsimmun-Medikamenten, die darauf zielen, das Immunsystem gegen Krebszellen zu aktivieren, und in den letzten Jahren für einige Furore in der Pharmabranche gesorgt haben. Der Wirkstoff von Merck & Co ist bereits für den Einsatz gegen mehrere Krebsarten zugelassen, darunter - im Rahmen einer vorläufigen Genehmigung - auch gegen Lungenkrebs. Doch nachdem der US-Konzern im vergangenen Herbst überraschend die wichtige Lungenkrebs-Studie Keynote-189 modifizierte und neue Zielpunkte festlegte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...