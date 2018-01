Köln (ots) - Ab sofort ist das neue Teletext-HbbTV-Angebot des WDR freigeschaltet. Zuschauerinnen und Zuschauer können damit erstmals innerhalb dieser Anwendung alle Inhalte des WDR-Teletextes nutzen - von Sportergebnissen über Informationen zum TV- und Hörfunkprogramm bis hin zu Rezepten und Dossiers.



In der inzwischen seit ca. acht Jahren bestehenden HbbTV-Applikation hatte der WDR bislang überwiegend das Nachrichten-Angebot abgebildet. Nun wird dieser Dienst umfangreicher und deutlich bedienungsfreundlicher: Schriftgröße und -arbe sind ebenso einstellbar wie die Transparenz der Darstellung. Optik und Bedienbarkeit gleichen dem ARD-Text. Den Zuschauerinnen und Zuschauern wird auf den ersten Blick deutlich, dass sie sich innerhalb eines ARD-Angebotes bewegen.



HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) kann mit TV-Geräten empfangen werden, die mit dem Internet verbunden sind, mit sogenannten Smart-TV-Geräten. Die Nutzer können die Teletext-Anwendung auf zwei Wegen erreichen: zum einen über die "Teletext"-Taste, zum anderen über den roten Knopf auf ihrer Fernbedienung: Wird dieser gedrückt, so lässt sich per Pfeiltaste leicht zur Anwendung navigieren.



Die Klickzahlen für das WDR-Teletext-Angebot in HbbTV steigen seit Jahren an: von insgesamt 1,6 Millionen Visits (27,2 Millionen Page Impressions, PI) im Jahr 2015 über rund 3,6 Mio. Visits (54,7 Mio. PI) im Jahr 2016 bis hin zu 6,2 Mio. Visits und 88,7 Mio. PI im vergangenen Jahr.



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Ihre Fragen richten Sie an:



Sven Gantzkow WDR Presse und Information 0221 220 4603 sven.gantzkow@wdr.de



https://presselounge.wdr.de https://twitter.com/WDR_Presse