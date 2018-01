Hamburg (ots) - Zum zehnjährigen Jubiläum von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, 61, als Moderatorenpaar der "NDR Talk Show" sagt die 43-Jährige diese Woche in GALA (Heft 04/2018, EVT 18.01.18): "Es stand ja eine Zeit lang auch in den Sternen, was aus mir wird. Alle haben gesagt, die ist lustig, die hat echt Talent, aber es wusste keiner so richtig was mit mir anzufangen. Ehrlich gesagt, wenn die ,NDR Talk Show' nicht gekommen wäre, hätte meine Karriere wahrscheinlich eine andere Wendung genommen. Denn ohne dass ich in Not war, war es trotzdem eine Rettung."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de