Frankfurt - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) fällt am Morgen leicht auf 1.335 USD je Feinunze, bleibt aber in Schlagdistanz zum Anfang der Woche verzeichneten 4-Monatshoch, so die Analysten der Commerzbank. Die leichte Erholung des US-Dollar in der Nacht nehme Gold etwas Wind aus den Segeln.

