Hannover - Im Segment SSA verlief der Jahresstart durchaus turbulent, so Thomas Scholz von der Nord LB.Wenngleich die Analysten der Nord LB ein besonders aktives 1. Quartal mit spürbarem Net-Supply und einhergehenden Renditeausweitungen erwartet haben, lagen die teils deutlichen Kursänderungen insbesondere in der ersten Handelswoche über ihren Erwartungen. Beispielhaft sei hier auf die Entwicklungen der EIB Kurve im Supra-Segment hingewiesen oder auch auf die der KFW im Agency-Segment, deren Renditen sich seit Jahresbeginn am langen Ende um rund 12 Bp respektive 13 Bp ausgeweitet hätten.

