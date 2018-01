Die deutschen Sicherheitsbehörden sind am Mittwoch im Rahmen eines bundesweiten Einsatzes gegen eine polnisch-syrische Schleuserbande vorgegangen. "Gemeinsam mit dem polnischen Grenzschutz ist es der Bundespolizei gelungen, eine professionell über Länder und Kontinente hinweg agierende syrisch-polnische Schleuserbande zu zerschlagen", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU).

Der erfolgreiche Einsatz zeige, wie wichtig und erfolgreich grenzüberschreitende Polizeiarbeit sei. "Mittels falscher Angaben wurden Touristenvisa erschlichen und gegen hohe Summen an Menschen verkauft, deren einzige Hoffnung es war, in Deutschland ein neues Leben fernab von Verfolgung und Krieg beginnen zu können." An dem Einsatz war auch der polnische Grenzschutz beteiligt. Ziel war die Vollstreckung von sechs Haftbefehlen und 22 Durchsuchungsbeschlüssen in Deutschland sowie Polen, teilte die Bundespolizei mit.

Rund 170 Einsatzkräfte der Bundespolizei vollstreckten am Mittwochmorgen in einem bundesweiten Einsatz zwei Haftbefehle und fünfzehn Durchsuchungsbeschlüsse. Nach einem per Haftbefehl gesuchten Beschuldigten wird noch gefahndet. Der Schwerpunkt der Maßnahme befand sich in Berlin, wo die Haftbefehle und acht Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt wurden. Weitere Durchsuchungen fanden in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland statt.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurden zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt, darunter Mobiltelefone und elektronische Speichermedien.