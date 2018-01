BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucher müssen auch in diesem Jahr für Lebensmittel wieder tiefer in die Tasche greifen. Der Preisauftrieb dürfte sich aber verlangsamen, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Mittwoch vor Beginn der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Der Bauernverband rechnet 2018 mit Preiserhöhungen für Lebensmittel von 1,5 Prozent im Durchschnitt. "Das liegt unter der erwarteten Inflationsrate", fügte Rukwied hinzu. Im Dezember waren Lebensmittel in Deutschland 3 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Das habe unter anderem an Ernteausfällen beim Obst gelegen, sagte Rukwied./brd/DP/das

