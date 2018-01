Der Kessel in Europas Stahl-Branche wird wieder ordentlich angeheizt. Geplante Fusionen, erhöhte Stahl-Nachfrage und steigende Preise sorgen für Furore. Steht Europas Stahlkochern das Comeback bevor und was steckt tatsächlich hinter der geplanten Fusion zwischen Thyssen Krupp und Tata Steel? Mehr dazu in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell. Außerdem zeigt Ihnen Zertifikate-Expertin Vivien Sparenberg von Vontobel, wie Sie mit einer Protect-Multi-Aktienanleihe auf Thyssen Krupp, Arcelor Mittal, Salzgitter und Voestalpine, (WKN: VL6HRS) das Eisen schmieden solange es noch heiß ist.