Mit leichten Aufschlägen dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Ob es allerdings zu einer Fortsetzung der Rekordjagd reicht bleibt abzuwarten. Dies hängt vor allem vom Verlauf der Berichtssaison ab, wobei der Blick aktuell auf die anstehenden Zahlen von Goldman Sachs und Bank of America gerichtet ist. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist erneut übersichtlich, nur die Industrieproduktion für Dezember steht zur Veröffentlichung an. Am Abend könnte dann noch das "Beige Book" der US-Notenbank für einen Impuls sorgen.

Die Aufwärtstendenz des Marktes ist weiter intakt, so Analysten, auch wenn die Indizes ihre Rekordstände vom Vortag, die den Dow-Jones-Index erstmals über 26.000 Punkte geführt hatten, nicht verteidigen konnten. "Es bleibt eine Wachstumsstory", sagt Stratege Roelof Salomons von Kempen Capital Management. "Solange die Daten weiter überzeugen, dürfte kein Verkaufsdruck aufkommen - und die Daten sind anhaltend gut", ergänzt der Teilnehmer. "Wir haben die letzte Stufe der Euphorie-Skala erklommen", merken die Analysten von Morgan Stanley an.

Erneut dürften die Bankenwerte im Fokus des Marktes liegen. Vor der Startglocke werden Goldman Sachs und Bank of America ihre Quartalszahlen vorlegen. Zwar dürfte die US-Steuerreform erneut für eine Belastung bei den Instituten sorgen, doch langfristig sollten die großen US-Banken davon profitieren, heißt es.

Die Ford-Aktie verliert vorbörslich knapp 4 Prozent. Der US-Autobauer rechnet im laufenden Jahr mit einem Gewinnrückgang, weil steigende Rohstoffkosten und ungünstige Währungskosten belasten werden. Die Einsparungen und die hohe Nachfrage nach Pick-Ups werde diese Entwicklung nicht vollständig kompensieren können, so der Konzern.

Aber im Unterschied zum heimischen Wettbewerber General Motors (GM) sieht Ford keine Belastung infolge der US-Steuerreform. GM gab am Vortag bekannt, wegen der US-Steuerreform eine Belastung von 7 Milliarden Dollar zu verbuchen.

