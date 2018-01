BERLIN (Dow Jones)--Das im Ausland viel kritisierte deutsche Leistungsbilanzsaldo hat sich im vergangenen Jahr offenbar weiter reduziert. Offizielle Zahlen lägen noch nicht vor, aber nach den derzeitigen Projektionen rechne man mit einem Überschuss in Höhe von 7,5 Prozent, sagte die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, Tanja Alemany, am Mittwoch in Berlin. Damit wäre der Wert zum zweiten Mal in Folge rückläufig. 2016 hatte er bei 8,2 Prozent gelegen nach dem Rekord von 8,5 Prozent in 2015. Gegenüber der Eurozone sei der Überschuss in den letzten zehn Jahren von 4 auf 2 Prozent halbiert worden.

Wie das Ifo Institut bereits im September geschätzt hatte, wird Deutschland in 2017 das Land mit dem weltweit größten Überschuss in der Leistungsbilanz sein, wie schon im Jahr zuvor. Demnach könnte das Saldo 257 Milliarden Euro betragen. Deutschland würde damit vor China und Japan liegen. Den deutschen Überschuss führen die Experten dabei vor allem auf den Warenhandel zurück.

Deutschland kenne das Thema gut, auch die Kritik daran, sagte Alemany. In der abgelaufenen Legislaturperiode habe die Bundesregierung sehr viele politische Maßnahmen ergriffen, die auf inklusives Wachstum und eine dynamischere Binnennachfrage abzielten. Beides wirke sich ja dämpfend auf den Leistungsbilanzüberschuss aus. Alemany nannte hierzu die Erhöhung der staatlichen Investitionen von mehr als 40 Prozent und die finanzielle Entlastung der Kommunen und Bundesländer sowie den Mindestlohn und die Steigerung der Reallöhne. "Fakt ist aber auch, dass der Leistungsbilanzüberschuss durch Faktoren beeinflusst wird, die zu ändern nicht in unserer Macht steht", sagte die Sprecherin. Hierzu nannte sie die Ölpreisentwicklung, den Eurokurs und die demografische Entwicklung. Außerdem verfügten die deutschen Unternehmen über eine große Wettbewerbsfähigkeit.

January 17, 2018

