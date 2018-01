FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine 30-jährige Bundesanleihe um 1,5 Milliarden Euro aufgestockt. An der Auktion beteiligten sich 27 der 36 Mitglieder zählenden Bietergruppe Bundesemissionen. Diese gaben 35 Gebote im Gesamtvolumen von 1,724 Milliarden Euro ab, womit die Emission technisch überzeichnet war. Die Finanzagentur Schuldpapiere im Umfang von 1,261 Milliarden Euro zu und nahm Titel im Volumen von 239 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes. Bei der Transaktion ergab sich eine Durchschnittsrendite von 1,28 Prozent. Bei der vorangegangenen Aufstockung des im August 2048 fällig werdenden Langläufers im November 2017 hatte die Durchschnittsrendite 1,20 Prozent betragen.

Alle Gebote zum niedrigsten Kurs wurden befriedigt sowie darüber hinaus 80 Prozent aller Offerten auf Nichtwettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittskurs. Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die Versteigerung vom 22. November 2017):

=== Emission 1,25%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2048 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,724 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,261 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,4 (1,7) Durchschnittsrend. 1,28% (1,20%) Durchschnittskurs 99,20 (101,17) Mindestkurs 99,17 (101,17) Valutierung 19. Januar 2018 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2018 06:24 ET (11:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.