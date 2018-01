Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochmittag leicht im Minus und knüpft damit an die beiden schwachen Vortage an. Wie schon am Vortag belasten insbesondere die zur Schwäche tendierenden Roche den Gesamtmarkt, aber auch die beiden Grossbanken geben erneut nach. Dagegen stützen Nestlé nach dem Verkauf des US-Süsswarengeschäfts etwas. Mit den neuerlichen Verlusten hat der SMI nun auch die Marke bei 9'500 Punkten deutlich unterschritten und seit dem Allzeithoch bei 9'611 vor einer Woche um über 150 Punkte eingebüsst.

Insgesamt habe sich die Stimmung nach dem beinahe euphorischen Start in den Januar hin zu einer etwas vorsichtigeren Haltung gewendet, hiess es am Markt. Dies sei aber noch kaum der Beginn einer Baisse sondern lediglich eine leichte Korrektur. Nach wie vor überwiege angesichts der weltweit intakten Konjunkturaussichten der Optimismus. Ob dieser berechtigt ist, werden am Nachmittag weitere Konjunkturzahlen aus den USA zeigen. So sind dort etwa Daten zur Industrieproduktion oder zur Kapazitätsauslastung angesagt. Am Abend nach Börsenschluss in Europa wird dann noch der monatliche Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank, das so genannte Beige Book veröffentlicht.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,20% tiefer bei 9'444,91 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,10% auf 1'549,94 Punkte nach und der breite Swiss Performance ...

