FRANKFURT (Dow Jones)--Mit moderaten Verlusten, aber ohne großen Abgabedruck zeigen sich die Börsen in Europa am Mittwoch. Die Gewinnmitnahmen an der Wall Street hatten auch hier die Gewinne vom Vortag wieder ausgelöscht, allerdings nicht zu größeren Anschlussverkäufen in Europa geführt. Stützend wirken vor allem die Inflationsdaten der Eurozone. Auch hier ist es im Dezember nicht zu einer gefürchteten Aufwärtsrevision gekommen. Mit 0,9 Prozent in der Kernrate oder 1,4 Prozent bei der Gesamtzahl zum Vorjahr ist der Inflationsanstieg gedrosselt. Entsprechend geht es bei den Notierungen der Bundesanleihen wieder entspannt nach oben.

"Der Euro-Anstieg wirkt zunehmend inflationshemmend, dadurch ist auch der Druck für Zinserhöhungen nicht da", sagt ein Händler. Damit könne der Euro-Anstieg demnächst auch positiv an den Börsen interpretiert werden. Aktuell tendiert er seitwärts bei 1,2215 Dollar. Der DAX notiert 0,2 Prozent tiefer bei 13.223 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,1 Prozent nach auf 3.619 Punkte.

Wichtige Impulse werden nun von der US-Industrieproduktion und besonders der -Kapazitätsauslastung am Nachmittag erwartet und am Abend vom Beige Book der US-Notenbank. Unter den Banken stehen die Geschäftszahlen von Bank of America und Goldman Sachs im Blick.

Euro scheitert zunächst bei 1,23 Dollar

Der Euro stieg über Nacht erstmals über die Marke bei 1,23 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung aber wieder deutlich tiefer. Der Blick auf den Devisenmarkt zeigt, dass es sich weiter um eine reine Dollar-Schwäche handelt: "Der Dollar kommt einfach auf keinen grünen Zweig", heißt es von den Devisenexperten der Commerzbank. Aktuell belaste der Streit um die US-Haushaltsgrenze den Greenback. Die Frist für eine Einigung über die Staatsausgaben verstreiche am Freitag, ansonsten drohe wieder einmal ein "Government Shutdown".

Starke Margenentwicklung stützt ASML

"Der Margenausblick ist stark", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf ASML, für die es um 5 Prozent nach oben geht. Der Chip-Ausrüster rechnet für das erste Quartal mit einer Bruttomarge zwischen 47 und 48 Prozent. Der Umsatz lag zwar leicht unter Prognose, gestützt wird der Kurs aber vom Aktienrückkaufprogramm. ASML will Aktien für 2,5 Milliarden Euro zurückkaufen. Insgesamt liegen die Zahlen zum vierten Quartal leicht über Erwartungen und heben die Stimmung im Chip-Sektor. Siltronic steigen um 1,4 Prozent.

Keinen stärkeren Kursimpuls löst bei Nestle der Verkauf des US-Süßwarengeschäfts an Ferrero aus. Die Aktien geben 0,4 Prozent nach. "Das ist so erwartet worden, neu ist nur der Preis", sagt ein Marktteilnehmer. Ferrero zahlt 2,8 Milliarden Franken. "Das liegt ebenfalls im Rahmen der Erwartungen", sagt er.

UBM haussieren nach Kaufinteresse von Informa

Für die Aktie von UBM geht es um 11 Prozent auf 870 Pence nach oben. Die Konsolidierung im Sektor der Event-Manager setzt sich fort. Nun will Informa den Wettbewerber UBM für rund 3,8 Milliarden Pfund kaufen. Nach dem Zusammenschluss entstünde der größte B2B-Event-Anbieter mit über 11.000 Angestellten. Erst 2016 hatte Informa den US-Wettbewerber Penton übernommen, um ihre Position als internationaler Anbieter von Messen und Konferenzen zu stärken.

Bei Burberry sind die Analysten von Bryan Garnier nach dem schwachen Schlussquartal 2017 skeptisch und empfehlen erneut den Verkauf. Die Aktien fallen um 6,6 Prozent. Burberry habe für das dritte Geschäftsquartal enttäuschende Einzelhandelsumsätze in Höhe von 719 Millionen Pfund angekündigt. Dies entspreche einem Plus von nur 2 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr. Auch die Markterwartung von 735 Millionen Pfund wurde nicht erreicht.

Zalando legen nach Zahlenausweis um 2,5 Prozent zu. "Die Story ist voll intakt", sagen die Analysten von Baader-Helvea. Sie haben ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 48 Euro bekräftigt. Die Geschäftszahlen bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, heißt es in der Einschätzung.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.618,73 -0,09 -3,28 3,28 Stoxx-50 3.236,73 0,05 1,60 1,85 DAX 13.222,66 -0,18 -23,67 2,36 MDAX 27.048,58 0,12 32,39 3,24 TecDAX 2.645,13 -0,24 -6,49 4,59 SDAX 12.340,14 -0,30 -37,62 3,81 FTSE 7.741,09 -0,19 -14,84 0,89 CAC 5.512,19 -0,03 -1,63 3,76 Bund-Future 160,92 0,09 -0,53 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2215 -0,12% 1,2229 1,2234 +1,7% EUR/JPY 135,26 -0,14% 135,45 135,48 -0,0% EUR/CHF 1,1777 +0,02% 1,1775 1,1776 +0,6% EUR/GBP 0,8856 -0,24% 0,8878 1,1259 -0,4% USD/JPY 110,73 -0,02% 110,76 110,74 -1,7% GBP/USD 1,3792 +0,12% 1,3775 1,3771 +2,1% Bitcoin BTC/USD 10.483,61 -6,55% 11.252,62 12.246,08 -27,01 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,44 63,73 -0,5% -0,29 +5,0% Brent/ICE 68,70 69,15 -0,7% -0,45 +3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.337,25 1.338,49 -0,1% -1,24 +2,6% Silber (Spot) 17,22 17,20 +0,1% +0,02 +1,7% Platin (Spot) 1.001,95 999,00 +0,3% +2,95 +7,8% Kupfer-Future 3,20 3,21 -0,3% -0,01 -2,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2018 06:46 ET (11:46 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.