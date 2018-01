DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.52 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.791,70 +0,33% +4,32% Euro-Stoxx-50 3.617,37 -0,13% +3,24% Stoxx-50 3.235,39 +0,01% +1,81% DAX 13.212,71 -0,25% +2,28% FTSE 7.737,36 -0,24% +0,89% CAC 5.510,21 -0,07% +3,72% Nikkei-225 23.868,34 -0,35% +4,85% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,88 +5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,46 63,73 -0,4% -0,27 +5,0% Brent/ICE 68,77 69,15 -0,5% -0,38 +3,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.337,80 1.338,49 -0,1% -0,69 +2,7% Silber (Spot) 17,23 17,20 +0,2% +0,03 +1,7% Platin (Spot) 1.004,00 999,00 +0,5% +5,00 +8,0% Kupfer-Future 3,20 3,21 -0,3% -0,01 -2,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Aufschlägen dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Ob es allerdings zu einer Fortsetzung der Rekordjagd reicht bleibt abzuwarten. Dies hängt vor allem vom Verlauf der Berichtssaison ab, wobei der Blick aktuell auf die anstehenden Zahlen von Goldman Sachs und Bank of America gerichtet ist. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist erneut übersichtlich, nur die Industrieproduktion für Dezember steht zur Veröffentlichung an. Am Abend könnte dann noch das "Beige Book" der US-Notenbank für einen Impuls sorgen. Die Aufwärtstendenz des Marktes ist weiter intakt, so Analysten, auch wenn die Indizes ihre Rekordstände vom Vortag, die den Dow-Jones-Index erstmals über 26.000 Punkte geführt hatten, nicht verteidigen konnten. "Es bleibt eine Wachstumsstory", sagt Stratege Roelof Salomons von Kempen Capital Management. "Solange die Daten weiter überzeugen, dürfte kein Verkaufsdruck aufkommen - und die Daten sind anhaltend gut", ergänzt der Teilnehmer. Erneut dürften die Bankenwerte im Fokus des Marktes liegen. Vor der Startglocke werden Goldman Sachs und Bank of America ihre Quartalszahlen vorlegen. Zwar dürfte die US-Steuerreform erneut für eine Belastung bei den Instituten sorgen, doch langfristig sollten die großen US-Banken davon profitieren, heißt es. Die Ford-Aktie verliert vorbörslich knapp 4 Prozent. Der US-Autobauer rechnet im laufenden Jahr mit einem Gewinnrückgang, weil steigende Rohstoffkosten und ungünstige Währungskosten belasten werden. Die Einsparungen und die hohe Nachfrage nach Pick-Ups werde diese Entwicklung nicht vollständig kompensieren können, so der Konzern. Im Unterschied zum Wettbewerber General Motors (GM) sieht Ford keine Belastung infolge der US-Steuerreform. GM gab am Vortag bekannt, wegen der US-Steuerreform eine Belastung von 7 Milliarden Dollar zu verbuchen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q

22:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,3% zuvor: 77,1% 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit moderaten Verlusten, aber ohne großen Abgabedruck zeigen sich die Börsen in Europa am Mittwoch. Die Gewinnmitnahmen an der Wall Street hatten auch hier die Gewinne vom Vortag wieder ausgelöscht, allerdings nicht zu größeren Anschlussverkäufen in Europa geführt. Stützend wirken die Inflationsdaten der Eurozone. Auch hier ist es im Dezember nicht zu einer gefürchteten Aufwärtsrevision gekommen. Entsprechend geht es bei den Notierungen der Bundesanleihen wieder entspannt nach oben. "Der Euro-Anstieg wirkt zunehmend inflationshemmend, dadurch ist auch der Druck für Zinserhöhungen nicht da", sagt ein Händler. Damit könne der Euro-Anstieg demnächst auch positiv an den Börsen interpretiert werden. Wichtige Impulse werden nun von der US-Industrieproduktion und besonders der -Kapazitätsauslastung am Nachmittag erwartet und am Abend vom Beige Book der US-Notenbank. Unter den Banken stehen die Geschäftszahlen von Bank of America und Goldman Sachs im Blick. "Der Margenausblick ist stark", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf ASML, für die es um 5 Prozent nach oben geht. Der Chip-Ausrüster rechnet für das erste Quartal mit einer Bruttomarge zwischen 47 und 48 Prozent. Der Umsatz lag zwar leicht unter Prognose, gestützt wird der Kurs aber vom Aktienrückkaufprogramm. Insgesamt liegen die Zahlen zum vierten Quartal leicht über Erwartungen und heben die Stimmung im Chip-Sektor. Siltronic steigen um 1,4 Prozent. Keinen stärkeren Kursimpuls löst bei Nestle der Verkauf des US-Süßwarengeschäfts an Ferrero aus. Die Aktien geben 0,4 Prozent nach. "Das ist so erwartet worden, neu ist nur der Preis", sagt ein Marktteilnehmer. Bei Burberry sind die Analysten von Bryan Garnier nach dem schwachen Schlussquartal 2017 skeptisch und empfehlen erneut den Verkauf. Die Aktien fallen um 6,6 Prozent. Zalando legen nach Zahlenausweis um 2,5 Prozent zu. "Die Story ist voll intakt", so die Analysten von Baader-Helvea.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2217 -0,10% 1,2229 1,2234 +1,7% EUR/JPY 135,29 -0,12% 135,45 135,48 +0,0% EUR/CHF 1,1776 +0,01% 1,1775 1,1776 +0,6% EUR/GBP 0,8854 -0,26% 0,8878 1,1259 -0,4% USD/JPY 110,74 -0,01% 110,76 110,74 -1,7% GBP/USD 1,3800 +0,18% 1,3775 1,3771 +2,1% Bitcoin BTC/USD 10.169,03 -9,35% 11.252,62 12.246,08 -29,20

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien haben sich am Mittwoch widerstandsfähig gezeigt. Zwar konnten sie sich den negativen Vorgaben der Wall Street nicht entziehen, allerdings fielen die Verluste sehr moderat aus. Den US-Börsen war am Dienstag nach einem freundlichen Start und neuen Rekordhochs die Puste ausgegangen, worauf sie im Minus schlossen. Doch fielen auch dort die Abgaben nur gering aus. Marktbeobachter zeigten sich von dem kleinen Rücksetzer in Asien kaum besorgt. Sie seien überfällig und gesund angesichts der zuletzt fast nur noch nach oben laufenden und überkauften Aktien, hieß es. Hongkong hatte am Dienstag so hoch geschlossen wie nie zuvor, in Tokio und auf Taiwan erreichten die Indizes 28- bzw. 25-Jahreshochs und auch in Singapur wurde ein Mehrjahreshoch markiert. In Schanghai ging es um 0,3 Prozent nach oben. Anfangs hatte der Index dort aber noch deutlicher zugelegt. Stützend wirkten zum einen Gewinne im Bankensektor. Dass Peking weiter gegen den Schattenbankensektor vorgehe, um einer überbordenden Kreditvergabe zu begegnen und damit für Stabilität im Finanzsektor zu sorgen, dürfte den klassischen Banken zugute kommen, hieß es. In Australien belasteten erneut vor allem Kursverluste bei Aktien aus dem Rohstoffsektor. Die Schwergewichte Rio Tinto und BHP Billiton gaben um 3,5 bzw. 2,9 Prozent nach, für Fortescue ging es um 3,0 Prozent bergab. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, wiesen aber auch darauf hin, dass die Volatilität zuletzt merklich zugenommen habe, was ein Zeichen für Nervosität sei.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen treten am Mittwoch, aber auch seit Jahresbeginn mehr oder weniger auf der Stelle. Momentan halten sich Angebot und Nachfrage die Waage, auch die Berichtssaison liefert noch keine größeren Impulse. Spannend könnte es bald beim Schuldner Griechenland werden, der nach dem erfolgreichen Test im Dezember 2017 in diesem Jahr drei Anleihen mit einem Volumen von 19 Milliarden Euro emittieren will. Dies soll nach Aussage der Anleihestrategen der Commerzbank für einen erhöhten Liquiditätspuffer sorgen und den 2019er Schuldendienst vorfinanzieren.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens Gamesa soll zwei chinesische Windparks bestücken

Siemens Gamesa wird in diesem Jahr zwei Windparks in China mit jeweils 24 Windturbinen ausstatten. Die Turbinen haben jeweils 2 MW Leistung, damit beläuft sich die mit den Verträgen verbundene Lieferung auf eine Gesamtleistung von 96 MW, wie das börsennotierte spanische Unternehmen mitteilte. Abnehmer sind die Versorger Datang und General Nuclear Power Group.

Volkswagen steigert Konzernabsatz auch im Dezember deutlich

Volkswagen hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekordabsatz erzielt. Der Konzern aus Wolfsburg steigerte seinen Absatz weltweit um 4,3 Prozent auf 10,74 Millionen Fahrzeuge. Die Schwelle von 10 Millionen hatte VW bereits im November fast erreicht. Im Einzelmonat Dezember stiegen die Auslieferungen deutlich um 8,5 Prozent auf knapp 1 Million, wie die Volkswagen AG mitteilte.

Union Investment fordert Konzernumbau von Thyssenkrupp - Zeitung

January 17, 2018 06:56 ET (11:56 GMT)

Kurz vor der Hauptversammlung von Thyssenkrupp am Freitag in Bochum fordert ein Investor einen weitreichenden Konzernumbau von Vorstandschef Heinrich Hiesinger. "Mit der Stahlfusion ist es nicht getan, der Konzernumbau muss weitergehen", sagte Ingo Speich, Fondsmanager von Union Investment, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). Die geplante Ausgliederung des traditionsreichen Stahlgeschäfts im Zuge eines Gemeinschaftskonzerns mit dem indischen Hersteller Tata bezeichnete Speich als einen ersten Schritt, "aber es sollten weitere folgen".

Zalando profitiert vom Endspurt zum Jahresende

Der Online-Modehändler Zalando SE hat operativ im vierten Quartal trotz eines extrem schwachen Oktobers und nur einer kleinen Erholung in der deutschen Textilbranche zum Jahresende mehr verdient als im Vorjahr. Nach einer Delle im dritten Quartal reichte die Verbesserung im Schlussquartal, um beim operativen Gewinn etwa auf Ebene des Vorjahres herauszukommen.

Zugbauer Alstom erhöht dank mehrerer Großaufträge den Umsatz

Die französische Alstom SA hat dank mehrerer Großaufträge in Frankreich, Südafrika und Saudi-Arabien ihren Umsatz und Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal erhöht. Der Umsatz bei dem Zughersteller für den Zeitraum Oktober bis Dezember betrug 1,76 Milliarden Euro nach 1,66 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Unternehmen verbuchte im dritten Quartal Aufträge im Volumen von 1,68 Milliarden Euro nach 1,02 Milliarden Euro.

Boeing sichert sich über Joint Venture Versorgung mit Flugzeugsitzen

Die Nachfrage nach Flugzeugen boomt, und Hersteller wie Airbus und Boeing bauen die Fertigung entsprechend aus. Als Flaschenhals haben sich in den vergangenen Jahren Flugzeugsitze erwiesen, und das, obwohl sich sehr viele Startups in Stellung gebracht haben, um die vielen Flugzeugbauer und -leasingunternehmen mit Sitzen und anderen Innenraumteilen zu beliefern.

Burberry bestätigt trotz Umsatzrückgang im 3Q Prognose

Der Luxusmodehersteller Burberry hat in seinem dritten Geschäftsquartal 2 Prozent weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose bestätigte das britische Unternehmen aber. In den drei Monaten per Ende Dezember ging der Einzelhandelsumsatz auf 719 Millionen britische Pfund zurück, von 735 Millionen Pfund im Vorjahresquartal. Bereinigt um Währungseffekte stiegen die Einnahmen um 1 Prozent, teilte die Burberry Group mit.

Casino Guichard-Perrachon mit rückläufigem Umsatz im 4. Quartal

Der französische Einzelhandelskonzern Casino Guichard-Perrachon hat im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2017 einen Umsatzrückgang um 0,3 Prozent auf 10,0 Milliarden Euro verzeichnet. Sowohl in Frankreich als auch in Latein-Amerika verbuchte das Unternehmen Rückgänge in seinen Convenience-Läden als auch in den Casino-Supermärkten. Das Einzelhandelsunternehmen betreibt eine Reihe von Supermarktketten in Frankreich und anderen Ländern.

Celgene verhandelt über Kauf von Juno Therapeutics - Kreise

Der US-Biotechkonzern Celgene führt laut Kreisen Gespräche über einen Kauf des kleineren Konkurrenten Juno Therapeutics. Damit hat die Celgene Corp den nächsten großen Branchedeal in der Pipeline, nur wenige Tage nach der Bekanntgabe einer großen Übernahme zu Stärkung ihres Portfolios mit Blutkrebsmedikamenten.

E-Scooter-Entwickler beurteilt Marktchance für E-Autos skeptisch

Der Mitbegründer des erfolgreichen Post-Elektrolieferwagens E-Scooter sieht die Chancen für reine Elektroautos auf mittlere Sicht sehr skeptisch. Günther Schuh, Professor an der RWTH in Aachen, sagte dem Magazin Auto Motor und Sport, angesichts der beschränkten Möglichkeiten seien E-Autos zu teuer. "Hier wird der Nutzen reduziert und der Preis verdoppelt. Dann ist der Markt tot", sagte er dem Magazin.

Ford rechnet 2018 mit Gewinnrückgang

Der US-Autobauer Ford rechnet im laufenden Jahr mit einem Gewinnrückgang, weil steigende Rohstoffkosten und ungünstige Währungskosten belasten werden. Die Einsparungen und die hohe Nachfrage nach Pick-Ups werde diese Entwicklung nicht vollständig kompensieren können, teilte der Konzern mit. Aber im Unterschied zum heimischen Wettbewerber General Motors sieht Ford keine Belastung infolge der US-Steuerreform.

Santander verlegt Investmentbanking teilweise nach Madrid - Zeitung

Die spanische Banco Santander will die Kapitalisierung ihres britischen Investment-Banking-Geschäfts um 2,3 Milliarden britische Pfund zurückfahren. Dies ist laut der Zeitschrift Expansion ein erster Schritt, um Aktivitäten auf andere Unternehmensbereiche in Großbritannien und Spanien zu transferieren. Wie die Zeitung weiter schreibt, werde nach der Transaktion das Großkundengeschäft von Santander, Abbey National Treasury Services, auf ein Kapital von 250 Millionen Pfund kommen.

S&T übertrifft Gewinnprognose und will 2018 weiter wachsen

Der österreichische Technologiekonzern S&T hat im vergangenen Jahr seine Umsatzziel knapp erreicht und die Gewinnprognose übertroffen. Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Umsatz auf rund 860 Millionen Euro nach 503,7 Millionen Euro im Vorjahr, wie die im TecDAX notierte S&T AG mitteilte. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) dürfte mehr als 60 Millionen Euro erreicht haben. 2016 hatte S&T ein EBITDA von 34,4 Millionen Euro erzielt.

Lottoanbieter Zeal reduziert Risiko-Exposure

Der Lottoanbieter Zeal Network hat mit der Einführung einer neuen Hedgingstruktur seine Risiken verringert. Das Risiko-Exposure in den Jahren 2018 und 2019 reduziere sich um 10 Millionen Euro pro Jahr oder insgesamt 20 Millionen Euro, teilte die Zeal Network SE mit. Zudem werden 10 Millionen Euro an liquiden Mitteln freigesetzt, die Kapitaleffizienz der Absicherungsgeschäfte werde im Vergleich zu bisherigen Struktur um 30 Prozent erhöhe.

Informa will B2B-Event-Riesen UBM für 3,8 Milliarden Pfund kaufen

Die auf Business-Kommunikation und Konferenzen spezialisierten britischen Firmen UBM und Informa wollen sich zusammenschließen. Nachdem beide Seiten am Dienstag entsprechende Verhandlungen bestätigt hatten, nannten sie am Mittwoch genauere Konditionen. Danach will Informa den Wettbewerber UBM für 3,83 Milliarden Pfund übernehmen. Die Gespräche dauerten an.

Melrose legt feindliche Offerte für Zulieferer GKN vor

Nachdem der Luftfahrt- und Automobilzulieferer GKN das Übernahmeangebot von Melrose abgelehnt hat, hat sich die Beteiligungsgesellschaft direkt an die Aktionäre gewandt und ihre Offerte aufgestockt. Die Melrose Industries plc unterbreitete den Anteilseignern eine feindliche Offerte von 7,4 Milliarden Pfund Sterling in bar und Aktien für eines der ältesten Unternehmen Großbritanniens, wie GKN plc mitteilte.

Nissan wird in den USA vermutlich ein neues Werk bauen

Der japanische Autobauer Nissan geht davon aus, im Zuge seiner Expansion in den kommenden vier bis fünf Jahren ein neues Werk in den USA bauen zu müssen. Normalerweise könne ein solches Werk in jedem Nafta-Mitgliedsland gebaut werden, sagte Nissan-CEO Hiroto Saikawa auf der Automobilmesse in Detroit, "aber in der gegenwärtigen Situation sind wir eher geneigt, in den USA zu investieren."

Pearson-Ergebnis von Wechselkursen belastet - Aktie fällt

Das Geschäft von Pearson ist im abgelaufenen Geschäftsjahr gut gelaufen, Wechselkurseffekte schmälerten allerdings den Gewinn. Die für Schul- und Lehrbücher bekannte britische Mediengruppe erklärte, das Ergebnis werde am oberen Ende der eigenen Prognose liegen. Von der US-Steuerreform wird Pearson nicht profitieren: Der effektive Steuersatz bleibt zwischen 20 und 22 Prozent. 2017 drückt ein einmaliger latenter Steueraufwand den Gewinn, hieß es ferner.

