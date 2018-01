Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) geht mit fünf Produktionen ins Rennen um einen der renommierten Grimme-Preise 2018. Das gab die Nominierungskommission des Fernsehpreises am Mittwoch (17.01.) bekannt.



In der Kategorie "Fiktion" hat "Der König von Berlin" Chancen auf eine Auszeichnung, eine skurril-charmante Krimikomödie, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Horst Evers.



Gleich drei Dokumentationen aus dem rbb sind in der Sektion "Information und Kultur" nominiert: Der Film "Wie starb Benno Ohnesorg?" von Klaus Gietinger, Margot Overath und Uwe Soukup rekonstruiert minutiös Ablauf und Hintergründe des Tages, der zum Katalysator der 68er-Revolution wurde. Die investigative Doku "Terrorjagd im Netz" von Friedrich Moser nimmt die Terroranschläge seit 2015 unter die Lupe, Lutz Dammbecks Essay "Overgames" untersucht den Zusammenhang von Spielen deutscher TV-Gameshows und Therapieansätzen in der amerikanischen Psychiatrie.



Ebenfalls nominiert ist der rbb in der Kategorie "Kinder & Jugend". Hier ist die Produktion "Hallo Glaube! Magazin mit Knietzsche und Felix" im Rennen, die zur ARD-Themenwoche 2017 "Woran glaubst Du?" entstand.



"Die Nominierungen für drei Dokumentationen mit Beteiligung des rbb sind eine wichtige Bestätigung für die zuständigen Redaktionen. Mit dem "König von Berlin" beweist der rbb, wie gut er Fiktion kann, besonders erfreulich ist aber die Anerkennung für "Knietzsche", der schon zum sechsten Mal Kinder durch eine ARD-Themenwoche begleitet hat", sagte Wolf-Dieter Wolf, der Vorsitzendes des rbb-Verwaltungsrates.



Der Grimme-Preis zeichnet gutes Fernsehen aus und wird in diesem Jahr zum 54. Mal verliehen. Die Preisträger werden am 14. März 2018 bekanntgegeben.



Fiktion:



Der König von Berlin Kommissar Lanner (Florian Lukas) klärt einen Mord auf, erduldet den rauen Berliner Charme und deckt unappetitliche Machenschaften auf: ganz Berlin unterwandert von Ratten ...! Lars Kraume inszenierte die Krimikomödie nach dem gleichnamigen Roman von Horst Evers. Zu den Darstellern gehören auch Carmen-Maja Antoni, Michael Hanemann, Hendrik Arnst, Uke Bosse sowie in einer Gastrolle Horst Evers. (Produktion: rbb/ARD Degeto)



Info & Kultur:



Terrorjagd im Netz Die investigative Dokumentation nimmt die Terroranschläge seit 2015 unter die Lupe und sucht nach gemeinsamen Mustern. Warum haben die Nachrichtendienste mit ihrer Massenüberwachung versagt? Und warum weiten die Regierungen trotz dieses Versagens die Massenüberwachung aus? Die Doku nimmt die Zuschauer mit in die Welt der Terroranalyse und Terrorbekämpfung von Wien über Berlin, London, Paris und Brüssel bis nach Washington D. C., zu Sicherheitsexperten, Big-Data-Analysten und Whistleblowern. (Produktion: rbb/ARTE)



Overgames



Lutz Dammbecks Dokumentarfilm sucht Antworten auf die Frage, ob die Spiele, die in deutschen TV-Shows gezeigt wurden und werden, ursprünglich in den USA für psychisch gestörte Menschen entwickelt wurden oder ob sie Teil der amerikanischen Umerziehungskampagne für Deutschland nach 1945 waren - oder gar Teil einer permanenten Medienrevolution. In diesem spielerisch-unterhaltsamen Essay kommen u. a. Regisseure und Produzenten von Gameshows, Psychiater und Anthropologen zu Wort. (Produktion: rbb/WDR/ARTE)



Wie starb Benno Ohnesorg? Er liegt am Boden, eine junge Frau kniet neben ihm und hält den Kopf des Sterbenden. Das Bild wird zum Symbol. Es wird Hunderttausende auf die Straße treiben. Der 2. Juni 1967 wurde zum Katalysator des studentischen Aufbegehrens, der Tag verändert das Land. An ihm begann "1968". Die Dokumentation rekonstruiert minutiös die Abläufe. Sie geht allen Spuren in Ost und West nach. Wertet bislang unbekannte Akten, Fotos sowie verschollen geglaubte Filmschnipsel aus und interviewt zahlreiche Augenzeugen, von denen die meisten noch nie vor der Kamera standen. Ein investigativer Geschichtsthriller. (Produktion: rbb/HR)



Kinder & Jugend:



Hallo Glaube! Magazin mit Knietzsche und Felix Warum muss man sich taufen lassen, um Christ zu werden? Wie feiern die Juden den Sabbat? Warum essen Moslems kein Schweinefleisch und trinken keinen Alkohol? Der kleine Philosoph Knietzsche geht in drei Episoden auf Spurensuche nach der Religion, dem Glauben und fragt, was es mit dem Aberglauben auf sich hat. Denn manche Menschen sagen: "Glaube kann Berge versetzen" oder: "Ich wünsch dir Hals- und Beinbruch". Warum sagen die das? (Produktion: rbb)



