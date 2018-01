München (ots) -



Stefanie Reger ist seit 1. Januar neue Pressesprecherin der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM). Sie folgt auf Dr. Wolfgang Flieger, der bereits vor einem Jahr die Leitung des Bereichs Kommunikation und Medienwirtschaft in der BLM übernommen hat und sich nun ganz auf diese Aufgabe konzentriert. Stellvertretende Pressesprecherin ist Bettina Pregel, die auch die Social-Media-Aktivitäten der BLM leitet.



Stefanie Reger ist seit Mai 2008 bei der BLM und war zuletzt zwei Jahre lang Pressesprecherin der Gemeinschaft der Landesmedienanstalten. Die gelernte Journalistin ist bei der Geschäftsleitung angesiedelt und unter der Telefonnummer 089 63808-315 sowie per Mail unter stefanie.reger@blm.de zu erreichen.



