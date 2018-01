Eine Woche vor dem Treffen in Davos warnt das World Economic Forum vor akuten Bedrohungen für die Welt. Die nehmen stark zu und es zeigt sich: Schwierig wird es, wenn Risiken sich durch globale Vernetzung verstärken.

Die Welt hat gleich an mehreren Stellen ihre Belastungsgrenze erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Global Risk Report des World Economic Forums (WEF) in Genf. Die zunehmenden Bedrohungen reichen von einem "mit Massensterben vergleichbaren Verlust der biologischen Vielfalt bis zur wachsenden Besorgnis über den möglichen Ausbruch neuer Kriege", heißt es in dem Bericht, der auf einer weltweiten Befragung von rund 1000 Risikoexperten in Wirtschaft und Politik basiert. Fast 60 Prozent der Befragten rechnen damit, dass die globalen Risiken in diesem Jahr wachsen, nur sieben Prozent glauben, dass sich die Lage entspannen wird.

Zwar hätten viele Menschen einen historisch noch nie dagewesenen Lebensstandard erreicht, schreibt WEF-Gründer Klaus Schwab. Doch die Beschleunigung und Vernetzung "in nahezu jedem Feld menschlicher Aktivität" überfordere nicht nur viele Menschen in ihrem Alltag, sondern bringe ganze Länder ins Wanken.

Unternehmen seien dank ihres ausgefeilten Risikomanagements inzwischen ganz gut in der Lage, sich gegen viele konventionelle Einzelrisiken etwa durch bessere Vorsorge, Frühwarnsysteme oder Hedging abzusichern. Schwierig werde es aber immer dann, wenn Risiken sich durch die globale Vernetzung von Wirtschaft, Umwelt und Geopolitik gegenseitig verstärkten und beschleunigten.

Von 30 globalen Risiken machen Umweltgefahren den Experten die größte Sorgen. In den vergangenen zehn Jahren sind Bedrohungen der Natur wie extreme Wetterereignisse, Verlust der biologischen Vielfalt und Zusammenbruch des Ökosystems, große Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Umweltkatastrophen stetig angewachsen. "Naturkatastrophen wie Dürren, Hochwasser oder Stürme werden wahrscheinlich zunehmen, wenn sich die Erde erwärmt und Wetterlagen durch den Klimawandel wechselhafter werden. Deshalb beginnen die Kreditmärkte, den Klimawandel ernster zu nehmen. Umwelt- und Klimarisiken können in vielerlei Hinsicht darüber entscheiden, ob jemand seine finanziellen Verpflichtungen erfüllen kann und will", warnt Michael Wilkins, Chef der Sparte Sustainable Finance bei der Ratingagentur Standard & Poor's.

Das deckt sich durchaus mit ähnlichen Risikostudien wie zum Beispiel dem neuen Risk Barometer der Allianz. Auch dort stehen Umweltrisiken etwa durch Naturkatastrophen weit oben auf der Liste. Sie gelten auch als eine der wichtigsten Ursachen ...

