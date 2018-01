Berlin (ots) - Auszeichnungen u. a. für Andrea Böhm, Nino Haratischwili, Matthias Politycki, Ulrich Schmid, Detlev von Oppeln und Ulrich Wickert



Die Preisträger der ITB BuchAwards 2018 stehen fest: Darunter sind u.a. "Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen" von Ulrich Wickert, "Couchsurfing in Russland. Wie ich fast zum Putin-Versteher wurde" von Stephan Orth sowie der Reisebildband "Syrien. Ein Land ohne Krieg" von Lutz Jäkel und Lamya Kaddor. Der Länderpreis ist dem offiziellen Partnerland, Mecklenburg-Vorpommern, gewidmet. Mit den ITB BuchAwards zeichnet die ITB Berlin nationale und internationale Publikationen in unterschiedlichen Kategorien und Themenfelder aus. Dabei kooperiert die ITB Berlin in diesem Jahr erstmals mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Ziel der Preisverleihung ist es, Aufmerksamkeit für hochwertige und bedeutende Publikationen im Bereich Reise und Tourismus zu schaffen. Die ITB BuchAwards sind nicht dotiert.



Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse wird von der Jury der ITB BuchAwards erstmalig eine Auszeichnung in der Kategorie »Ehrengast der Frankfurter Buchmesse« (2018 Georgien) vergeben.



Die Preisverleihung der ITB BuchAwards 2018 findet am Freitag, 09. März 2018, um 16 Uhr statt. Sie wird im Palais am Funkturm, der Award-Location der ITB Berlin, ausgetragen und von Mary Amiri moderiert.



Die Preisträger der ITB BuchAwards 2018 im Überblick:



DestinationsAward Mecklenburg-Vorpommern



Sabine Becht, Sven Talaron »Mecklenburg-Vorpommern« Michael Müller Verlag



Länderwissen - aktuell WM-Land 2018: Russland



Ulrich Schmid »Technologien der Seele« Vom Verfertigen der Wahrheit in der russischen Gegenwartskultur Suhrkamp Verlag



Ulrich Schmid (Hg.) »Russland« Das große Lesebuch S. Fischer Verlag



Ian Barnes »Ruheloses Russland« 3000 Jahre Geschichte in Karten Theiss Verlag/WBG



Stephan Orth »Couchsurfing in Russland« Wie ich fast zum Putin-Versteher wurde Malik/Piper Verlag



Christopher und Melanie Rice Vis-à-Vis »Moskau« Dorling Kindersley Verlag



Touristisches Fachbuch



Bernd Eisenstein, Rebekka Schmudde, Julian Reif, Christian Eilzer (Hg.) »Tourismusatlas Deutschland« UVK Verlagsgesellschaft mit UVK/Lucius



Sven Groß »Handbuch Tourismus und Verkehr« utb./Verlag UVK/Lucius



Touristisches Sachbuch



Matthias Schickhofer »Schwarzbuch Alpen« Warum wir unsere Berge retten müssen Christian Brandstätter Verlag



Kartografie - Atlanten »KOSMOS Welt der Karten« Historische und moderne Kartografie im Dialog Franckh-Kosmos Verlag



Kartografie - Globen



COLUMBUS Royal[TM] COLUMBUS Verlag



Deutsche Reisegebiete Sachsen



Kaj Kinzel »Erlebniswandern mit Kindern Elbsandsteingebirge« Bergverlag Rother



Siiri Klose DuMont direkt »Dresden« DuMont Reiseverlag



Susann Buhl DuMont direkt »Leipzig« DuMont Reiseverlag



Henner Kotte »Dresden« Die 99 besonderen Seiten der Stadt mdv Mitteldeutscher Verlag



Henner Kotte »Leipzig« Die 99 besonderen Seiten der Stadt mdv Mitteldeutscher Verlag



Das literarische Reisebuch



Matthias Politycki »Schrecklich schön und weit und wild« Warum wir reisen und was wir dabei denken Hoffmann und Campe Verlag



Erling Kagge »Stille« Ein Wegweiser Insel Verlag



Rainer Wieland (Hg.) »Das Buch der Deutschlandreisen« Von den alten Römern zu den Weltenbummlern unserer Zeit Propyläen Verlag



KulturEN



Ulrich Wickert »Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen« Hoffmann und Campe Verlag



Andrea Böhm »Das Ende der westlichen Weltordnung« Eine Erkundung auf vier Kontinenten Pantheon Verlag



Günther Bayerl, Florian Heine »Welterbe« Deutschlands lebendige Vergangenheit Frederking & Thaler Verlag



Reise-Bildband



Lutz Jäkel, Lamya Kaddor »Syrien« Ein Land ohne Krieg Malik/Piper Verlag



Reise-Kochbuch



Zohre Shahi »Jaan« Die Seele der persischen Küche Gräfe und Unzer Verlag



Heimo Aga, Nicole Schmidt »Teigtaschen« Eine Reise zu den besten Rezepten der Welt Hädecke Verlag



Tourguide Fahrrad



Reto Fehr »Tour dur d'Schwiiz« In 95 Etappen durch die unbekannte Heimat Hützen + Partner Verlag



Wanderbildband



»Wanderbares Deutschland« Über 7500 km faszinierende Qualitätswanderwege Kompass-Karten



Das besondere Reisebuch für Kulturreisende



Ed Bartlett »Street Art« Kunst & Festivals weltweit Lonely Planet/MAIRDUMONT



Das besondere Reisebuch für Kinder »Mit Paddington durch London« Das große Pop-up-Buch zum Film Knesebeck Verlag



Das besondere Reisebuch für Segler



Stephan Boden + Polly »EinHundSegeln« Delius Klasing Verlag



LifetimeAward Abenteurer



Bernd Römmelt Für »Im Bann des Nordens« Abenteuer am Polarkreis Knesebeck Verlag



LifetimeAward Verleger



Detlev von Oppeln Der Spezialist für den Osten/verlegerisches Werk Trescher Verlag



Managementpreis der ITB Berlin



Frank Riedinger »Die letzten Nomaden der Mongolei« NG Buchverlag



Reise-Kalender



Naturfotograf Frank Krahmer »Das Meer 2018« Weingarten/Athesia Kalenderverlag



Ehrengast der Frankfurter Buchmesse Georgien



Giorgi Kvastiani, Vadim Spolanski, Andreas Sternfeldt »Georgien« Unterwegs zwischen Kaukasus und Schwarzem Meer Trescher Verlag



Marlies Kriegenherdt »Georgien« Handbuch für individuelles Entdecken Reise Know-How Verlag



Nino Haratischwili Das achte Leben (für Brilka) Ullstein Taschenbuch Verlag



Der Jury 2018 gehören an:



- Eckart Baier (Buchjournal) - Cornelia Camen (BuchMarkt) - Prof. Dr. Roland Conrady (Hochschule Worms/University of Applied Sciences) - Armin Herb (Sprecher der Jury, Redaktionsbüro Herb) - Regine Kiepert (Schropp Land & Karte) - Martina Kraus (RavensBuch) - Philipp Laage (dpa Themendienst) - Karl Mertes (Journalist) - Burghard Rauschelbach (Consultant Sustainable Tourism) - David Ruetz (Vorsitzender der Jury, Head of ITB Berlin) - Raphaela Sabel (Schweizer Buchhandel) - Gerd W. Seidemann (Journalist)



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2017 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 184 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 169.000 Besuchern, darunter 109.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 7. bis 10. März 2018. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.



Über den Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.



Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist die Interessenvertretung der deutschen Buchbranche gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit. Er wurde 1825 gegründet und vertritt rund 5.000 Buchhandlungen, Verlage, Zwischenbuchhändler und andere Medienunternehmen. Er veranstaltet die Frankfurter Buchmesse, vergibt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels sowie den Deutschen Buchpreis, engagiert sich in der Leseförderung und für die Freiheit des Wortes.



Pressekontakt Börsenverein des Deutschen Buchhandels: Thomas Koch, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit T: +49 (0) 69 13 06 293 M: t.koch@boev.de www.boersenverein.de | www.facebook.com/boersenverein



Akkreditieren Sie sich jetzt für die ITB Berlin 2018 online unter www.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/. Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei. Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin. Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com/ITB_Berlin. Aktuelle Informationen finden Sie im Social Media Newsroom auf newsroom.itb-berlin.de.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: ITB Berlin / ITB Asia / ITB China: Julia Wegener PR Manager T:+ 49 30 3038-2269 j.wegener@messe-berlin.de www.messe-berlin.de