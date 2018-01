Die SPD hat sich nach eigenen Angaben mit der Union über eine Soli-Freigrenze geeinigt, die bei einem Jahreseinkommen von 70.000 Euro brutto liegen soll. Ökonomen warnen die Parteien vor einem Abbau des Solis.

Alleinstehende mit einem Brutto-Jahreseinkommen von bis zu 70.000 Euro sollen nach Angaben der SPD künftig keinen Soli mehr zahlen, falls es zu einer Großen Koalition kommt. Für Verheiratete liege die Freigrenze damit bei 140.000 Euro, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Bundestag, Carsten Schneider, am Mittwoch in Berlin. Darauf habe sich seine Partei mit der Union in den Sondierungen über eine Regierungsbildung geeinigt. Unter Berücksichtigung von Abschreibungsmöglichkeiten und Ähnlichem liege die Freigrenze für Alleinstehende bei einem zu versteuernden Einkommen von 61.000 Euro. ...

