Peking (ots/PRNewswire) - Till Martin steht seit November 2016 dem Hyatt Regency Beijing Wangjing als Opening General Manager vor - eine Rolle, in die er eine seltene Kombination aus Leidenschaft und Expertise einbringt. Das Design des ersten Hyatt Regency der chinesischen Hauptstadt, das im zweiten Quartal 2018 sein Debüt feiert, stammt vom weltbekannten Architekturbüro Kengu Kuma and Associates. Das Hotelkonzept grùne oase einen erfrischenden Stadtwald mitten im pulsierenden Hauptgeschäftsviertel Wangjing.



Erfahrener Hyatt-Hotelier führt erstes Hyatt Regency in Peking



Der aus Deutschland stammende Till Martin blickt auf eine überaus erfolgreiche Karriere im Gastgewerbe und einen enormen Fundus an Erfahrungen mit der Hyatt Hotels Corporation zurück - über mehr als zwanzig Jahre. Vor seiner jetzigen Rolle war er Hotel Manager des Grand Hyatt Beijing, wo er die Verantwortung für den gesamten Hotelbetrieb und 900 Mitarbeiter trug. In seine aktuelle Rolle als General Manager des Hyatt Regency Beijing Wangjing bringt Martin ein tiefgreifendes Verständnis des lokalen Marktes ein, und dafür, was die authentische Gastlichkeit Hyatts ausmacht.



Till Martin begann seine Laufbahn 1996 bei Hyatt Regency Köln in Deutschland. Seine nächste Station war ebenfalls in Deutschland; 1998 wurde er Restaurant Manager des Hyatt Regency Mainz. Später wechselte er in die USA, wo er als Assistant Restaurant Manager / Sommelier des Park Hyatt Chicago tätig war, bevor er - zurück in Deutschland - als Assistant Director of Food & Beverage des Grand Hyatt Berlin arbeitete.



2004 kehrte Till Martin ins Hyatt Regency Mainz zurück und war als Director of Food & Beverage beschäftigt - eine Position, die er vier Jahre innehatte. Später wechselte er in den Nahen Osten, wo er von 2008 bis 2010 im Grand Hyatt Dubai die Rolle eines Executive Assistant Manager - Food & Beverage ausübte, und nach Asien, wo er von 2010 bis 2013 in ähnlicher Position im Grand Hyatt Seoul arbeitete. 2013 wechselte er nach China und wurde Hotel Manager des Grand Hyatt Beijing.



"Meine Familie und ich freuen uns ungemein, unsere Reise in Peking fortsetzen zu können - eine Stadt, die wir seit vier Jahren als unser Zuhause ansehen", so Till Martin. "Ich bin sehr dankbar, als General Manager des ersten Hyatt Regency in dieser pulsierenden, wichtigen Gateway-Stadt ausgewählt worden zu sein und freue mich darauf, den Menschen Wangjings die authentische Gastlichkeit Hyatts näherzubringen."



Eine Stadtoase, in der elegante Tradition mit kreativer Innovation verschmilzt



Till Martin führt im Landmark-Hotel "Hyatt Regency Beijing Wangjing" ein Team von 427 Mitarbeitern. Das Hotel wurde vom preisgekrönten Architekten Kengo Kuma entworfen - inspiriert vom chinesischen Baukonzept "Sanhe Yuan". Mit dem einzigartigen Standort zwischen grünen Parks hat Kengo Kuma einen "grùne oase" geschaffen. Geprägt von zeitgenössisch-schickem Design und natürlichen Materialien, bildet dieser einen erfrischenden Hintergrund für die intuitiv erfahrene Gastlichkeit des Hotels.



Das Hyatt Regency Beijing Wangjing liegt zentral im Herzen des Hauptgeschäftsviertels von Wangjing - dem zweiten Hauptgeschäftsviertel (CBD) Pekings. Das kosmopolitische Areal besticht durch seine multikulturelle internationale Zusammensetzung, seine Möglichkeiten für eklektisches Essen und seine berühmte Szene zeitgenössischer Kunst. Das erste Hyatt Regency in der chinesischen Hauptstadt wird den Lebensstil von Wangjing weiter bereichern und Gästen unübertroffene lokale Erfahrungen ermöglichen.



Das Hotel ist bequem über den Airport Express zu erreichen und liegt nur einen kurzen Fußweg von der U-Bahn-Station "Futong" (Linie 14) und dem "Kunstbezirk 798" entfernt. Über Pekings hervorragendes U-Bahn-Netz ist man schnell auf der schicken Einkaufsstraße "Nanluoguxiang", im Nachtleben-Mittelpunkt "Sanlitun", im Olympiapark und an anderen beliebten Sehenswürdigkeiten und Lifestyle-Zielorten.



Weitere Informationen über das Hyatt Regency Beijing Wangjing erhalten Sie unter beijingwangjing.regency.hyatt.com (https://beijingwangjing.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html).



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/627990/Till_Martin.jpg



OTS: Hyatt Hotels Corporation newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129301 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129301.rss2



Pressekontakt: Crystal Wang Leiter Marketingkommunikation +86-185-1929-2185 crystalxin.wang@hyatt.com