SWR Produktionen in den Kategorien Fiktion, Info & Kultur, Serie und Unterhaltung im Rennen



Elf Produktionen beziehungsweise Koproduktionen des Südwestrundfunks sind für den Grimme-Preis 2018 nominiert, wie das Grimme-Institut heute, am 17. Januar 2018, bekanntgegeben hat. In der Kategorie Fiktion haben zwei Eigenproduktionen des SWR Chancen auf den renommierten Preis: "Königin der Nacht" (SWR) von Regisseurin Emily Atef und den Drehbuchautoren Kathrin Bühlig und Burt Weinshanker sowie "Tatort - Stau" (SWR) von Regisseur Dietrich Brüggemann und den Drehbuchautoren Daniel Bickermann und Dietrich Brüggemann. In der Kategorie Info & Kultur sind vier Produktionen des SWR im Wettbewerb: die Dokumentation "Bimbes - Die schwarzen Kassen des Helmut Kohl" (SWR), "Die Story im Ersten: Verschwunden in Deutschland - Auf der Suche nach vermissten Flüchtlingsjungen" (SWR/BR), "Leyla" (SWR) und "Peter Handke - Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte" (SWR). In der Kategorie Unterhaltung ist eine Spezialausgabe der "Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" nominiert: "Pierre M. Krause trifft Harald Schmidt". Als Koproduzent freut sich der SWR weiter auch über Nominierungen für "Katharina Luther" (MDR/ARD Degeto/BR/SWR) in der Kategorie Fiktion, "Das Verschwinden" (ARD Degeto/BR/NDR/SWR) in der Kategorie Serie und "Alles gut. Ankommen in Deutschland" (NDR/SWR) sowie "Komplizen? VW und die brasilianische Militärdiktatur" (NDR/SWR) in der Kategorie Info & Kultur. Die Auszeichnungen werden am 13. April 2018 im Theater der Stadt Marl verliehen.



"Königin der Nacht" In "Königin der Nacht" erzählt Regisseurin Emily Atef nach einem Drehbuch von Katrin Bühlig und Burt Weinshanker von einem Paar, das bereit ist, ungewöhnliche Wege zu gehen, um seinen Traum von einem selbstbestimmten bäuerlichen Leben zu leben und am eigenen Anspruch zerbricht. Erstausgestrahlt wurde das Drama über widersprüchliche Gefühle, den Wunsch nach Selbstbestimmung und die Verschiebung des Kräfteverhältnisses in einer Ehe am Mittwoch, 1. Februar 2017, im Ersten. Die Redaktion lag bei Michael Schmidl.



"Tatort: Stau" Für den "Tatort - Stau" aus Stuttgart ließ sich Dietrich Brüggemann vom alltäglichen Feierabendstau inspirieren. In dem humorvollen, spitzzüngigen und mitreißenden Straßenkammerspiel treffen die Kommissare Lannert und Bootz bei ihren Ermittlungen auf einen bunten Querschnitt städtischer Bevölkerung. Geschrieben hat Dietrich Brüggemann den "Tatort" gemeinsam mit Daniel Bickermann, Redakteurin war Brigitte Dithard. Die Erstausstrahlung fand am 10. September 2017 im Ersten statt.



"Bimbes - Die schwarzen Kassen des Helmut Kohl" Dokumentation der Reihe "Die Story im Ersten": Hatte Helmut Kohl 1999 gelogen, als er öffentlich erklärte, zwischen 1993 und 1998 bis zu zwei Millionen DM von Spendern entgegen genommen zu haben? War das legendäre "Ehrenwort" des Altkanzlers, "die Namen der Spender nicht zu nennen", erfunden? Eineinhalb Jahre haben Stephan Lamby und Egmont R. Koch in Kooperation mit dem Spiegel recherchiert, was es damit auf sich hatte. Sie stießen auf entlarvende Dokumente und sprachen mit vielen Zeitzeugen, auch nach Helmut Kohls Tod. "Bimbes - Die schwarzen Kassen des Helmut Kohl" strahlte Das Erste am 4. Dezember 2017 aus. Die Redaktion lag bei Thomas Schneider und Birgitta Weber.



"Verschwunden in Deutschland - Auf der Suche nach vermissten Flüchtlingsjungen" Dokumentation der Reihe "Die Story im Ersten": In der großen Flüchtlingswelle waren zahllose Minderjährige nach geglückter Flucht in Deutschland meist auf sich alleine gestellt. Tausende von ihnen waren einfach "verschwunden" und großen Gefahren ausgesetzt. In der SWR/BR-Dokumentation verfolgen die Journalistinnen Natalie Amiri und Anna Tillack die Spur eines dieser Jungen. Die Doku versucht, herauszufinden, ob die Bundesregierung bei der Betreuung von minderjährigen Geflüchteten versagt hat. Die Redaktion hatten Thomas Reutter (SWR) und Astrid Harms-Limmer (BR). Das Erste strahlte den Film am Montag, 27. März 2017, aus.



"Leyla" Der Film "Leyla" von Aslı Özarslan porträtiert eine junge Kurdin. Sie gibt ihr Leben in Deutschland auf, um sich für die Menschen in ihrer Heimatstadt Cizre einzusetzen. 2014 wird sie dort mit nur 26 Jahren als erste Frau zur Bürgermeisterin gewählt. Die Filmemacherin Aslı Özarslan zeigt, wie Leyla das Leben der Menschen in der Region mit unbeugsamem Willen zu verbessern versucht. Der Film ist eine Gemeinschaftsproduktion von Essence Film, der Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR für die Reihe Junger Dokumentarfilm in Zusammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, Redaktion hatte Gudrun Hanke-El Ghomri. "Leyla" wurde am 4. Oktober 2017 im SWR Fernsehen ausgestrahlt.



"Peter Handke: Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte" Schriftsteller Peter Handke galt in den 1960ern als "angry young man" und Popstar des Literaturbetriebs. Kaum war er auf den Bestsellerlisten, kehrte er dem Rummel den Rücken. Corinna Belz hat mit "Peter Handke: Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte" einen Film geschaffen, der überraschende Einblicke in das Denken, die Arbeit und das Leben des Schriftstellers eröffnet. Die TV-Erstausstrahlung war am 7. Dezember 2017 im SWR Fernsehen. Redaktion hatte Simone Reuter, der Film ist eine Produktion von zero one film mit Unterstützung von Film- und Medienstiftung NRW, BKM, DFFF, MEDIA und SWR.



Spezialausgabe der "Pierre M. Krause Show: Pierre M. Krause trifft Harald Schmidt" Pierre M. Krause war mehrere Jahre Teil des Teams der "Harald Schmidt Show", mittlerweile läuft die 528. Folge seiner eigenen Latenightshow im SWR Fernsehen. Grund genug also, die beiden Latenight-Generationen zusammenzubringen. Pierre M. Krause trifft auf Harald Schmidt - und begleitet ihn vom Bahnhof zur standesgemäßen First Class Lounge im Flughafen Frankfurt. Gesendet wurde die Spezialausgabe der "Pierre M. Krause Show" am Dienstag, 14. März 2017, im SWR Fernsehen.



