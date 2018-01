SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE: SAIL), der Marktführer im unternehmensweiten Identitätsmanagement (Enterprise Identity Management)schloss2017 als ein preisgekröntes Jahr ab. Die branchenweite Anerkennung umfasste die technologischen Innovationen, die Geschäftsleistung und die Unternehmenskultur des Unternehmens.

"Das letzte Jahr war für SailPoint in vielerlei Hinsicht ausgezeichnet. Unser Ziel als Unternehmen war immer, vorrangig innovative Lösungen zu liefern, um den Identitätsbedarf unserer Kunden zu decken. Dies mit dem Ergebnis, dass von den Branchenanalysten hervorgehobene Innovationen unserem Unternehmen große Anerkennung bringen", sagte Mark McClain, CEO und Mitbegründer von SailPoint. "Genauso sind unsere Mitarbeiter für uns von unschätzbarem Wert, da sie Innovationen auf den Weg bringen und täglich ein Beispiel für unsere zentralen Werte geben. Wenn wir ein derart positives Feedback erhalten, ist dies eine unglaublich hohe Anerkennung für uns alle als Team."

Zentrale Preise und Branchenauszeichnungen zum Jahresabschluss 2017 sind unter anderen folgende:

SailPoint wurde in fünf aufeinander folgenden Jahren im Deloitte's 2017 Technology Fast 500 Ranking als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen gelistet. Der Technology Fast 500 bietet ein Ranking der 500 am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-, Biowissenschafts- und Energietechnikunternehmen in Nordamerika.

SailPoint erhielt im zweiten Folgejahr den Glassdoor Employees' Choice Award, eine Anerkennung als Unternehmen mit den besten Arbeitsplätzen ("Best Places to Work in 2018"). Diese Auszeichnung stützt sich einzig auf die Auskunft von Arbeitnehmern, die freiwillig anonyme Rückmeldung geben.

Gemäß der führenden Position des Unternehmens im KuppingerCole Leadership Compass for IDaaS zur Unternehmensidentität wurde SailPoint als Gesamtführer im KuppingerCole's Leadership Compass ausgezeichnet: Schaffung von Unternehmensidentität. SailPoint wurde als positives Beispiel für seine Verbesserung der Beschaffungsfähigkeit hervorgehoben, unter anderem aufgrund seiner Vergrößerung von Umfang und Tiefe seiner Connectivity-Fähigkeiten. KuppingerCole ist eine internationale und unabhängige Analysefirma mit starkem Schwerpunkt auf Informationssicherheit sowie Identitäts- und Zugriffsmanagement.

SailPoint: The Power of Identity

SailPoint, der Marktführer im Bereich Identitätsmanagement für Unternehmen, macht Kunden auf der ganzen Welt die "Power of Identity" verfügbar. Die offene Identitätsplattform von SailPoint gibt Unternehmen die Möglichkeit, in neue Märkte einzusteigen, ihre Belegschaft zu verstärken, neue Technologien zu übernehmen, schneller Innovationen zu entwickeln und auf globaler Basis wettbewerbsfähig zu sein. Als Pionier in der Branche und Marktführer im Bereich Identity Governance bietet SailPoint Unternehmen mit komplexen IT-Umgebungen Sicherheit, operative Leistungsfähigkeit und Regelkonformität. SailPoint zählt die größten Unternehmen der Welt in einer Vielzahl von Branchen zu seinen Kunden: Sechs der fünfzehn führenden Banken, vier der sechs führenden Anbieter im Krankenversicherungs- und Gesundheitswesen, acht der fünfzehn führenden Sach- und Unfallversicherungsanbieter und fünf der fünfzehn führenden Pharmaunternehmen sowie sechs der größten fünfzehn Bundesbehörden.

