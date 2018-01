Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preisdruck im Euroraum lässt nach - Kerninflation stabil

Der Preisdruck in der Eurozone hat im Dezember leicht nachgelassen. Mit 1,4 Prozent liegt die jährliche Inflationsrate weiter deutlich unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp 2 Prozent. Im November hatte die Rate 1,5 Prozent betragen. Die Statistikbehörde Eurostat bestätigte damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 5. Januar. Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, blieb im Dezember stabil auf einem niedrigen Niveau.

Europäischer Ombudsmann kritisiert Draghis Mitgliedschaft in G30

Den zweiten Tag in Folge hat eine europäische Behörde die Angemessenheit der Praktiken der Europäischen Zentralbank (EZB) bemängelt und damit die Reihe der Kritiker vergrößert, die behaupten, die Zentralbank sei zu geheim über ihre Aktivitäten und zu nachlässig mit denjenigen, die sie beaufsichtigt. Am Mittwoch erklärte der Europäische Ombusmann, ein Ermittler von Missständen in den EU-Institutionen, dass der EZB-Präsident Mario Draghi seine Mitgliedschaft in einer Elitegruppe globaler Finanzbeamter, der sogenannten G30, aussetzen solle.

EZB teilt bei Dollar-Tender 72 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 72 Millionen an zwei Banken zugeteilt. Über den Jahreswechsel hatten bei einem 21-tägigen Tender 21 Banken 11,9 Milliarden nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,91 (zuvor: 1,89) Prozent.

Kaplan erwartet 2018 mindestens drei Fed-Zinserhöhungen

Der Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr drei Mal erhöhen muss und vielleicht sogar noch mehr, um eine robuste Wirtschaft vor einer Überhitzung zu bewahren. "Die Wirtschaft wird in diesem Jahr stark sein", sagte Kaplan in einem Interview am Dienstag. Er sagte, er gehe davon aus, dass die Arbeitslosenquote bis Ende des Jahres in den Bereich von 3 Prozent fallen werde und dass sich die Inflation festigen werde, nachdem sie sich im vergangenen Jahr unerwartet abgeschwächt habe.

Ökonomen raten zu schnellem Umbau der Eurozone

Der Eurozone läuft bei der Umsetzung notwendiger Reformen nach Einschätzung führender Ökonomen die Zeit davon. "2018 ist das Jahr, in dem diese Reformen angegangen werden müssen", sagte DIW-Chef Marcel Fratzscher am Mittwoch in Berlin. Fratzscher stellte dort zusammen mit dem Präsidenten des Ifo Instituts, Clemens Fuest, einen Sechs-Punkte-Plan zur Stärkung der Europäischen Währungsunion vor. Der Maßnahmenkatalog mit teils radikalen Reformvorschlägen wurde von insgesamt 14 deutschen und französischen Ökonomen entwickelt.

Neuer Eurogruppenchef besteht bei Besuch auf Groko-Zusagen für Europa

Bei seinem Antrittsbesuch in Berlin will der neue Eurogruppenchef Mario Centeno Union und SPD auf die in den Sondierungen versprochene Vertiefung der Eurozone festnageln. "Die Vollendung der institutionellen Architektur der Eurozone bringt allen Mitgliedstaaten Vorteile. Und das müssen alle begreifen", sagte der portugiesische Finanzminister dem Handelsblatt. Im Laufe des Tages wird er seinen deutschen Amtskollegen Peter Altmaier (CDU) treffen.

Bundesregierung rechnet mit Abbau des Leistungsbilanzüberschusses

Das im Ausland viel kritisierte deutsche Leistungsbilanzsaldo hat sich im vergangenen Jahr offenbar weiter reduziert. Offizielle Zahlen lägen noch nicht vor, aber nach den derzeitigen Projektionen rechne man mit einem Überschuss in Höhe von 7,5 Prozent, sagte die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, Tanja Alemany, am Mittwoch in Berlin. Damit wäre der Wert zum zweiten Mal in Folge rückläufig. 2016 hatte er bei 8,2 Prozent gelegen nach dem Rekord von 8,5 Prozent in 2015.

EU-Kommissionspräsident sieht als Folge des Brexit nur Verlierer

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht als Folge des britischen Austritts aus der EU nur Verlierer. "Es wird keine Gewinner geben, sondern eine lose-lose-Situation", sagte der luxemburgische Christdemokrat am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg. Er empfinde den Austritt als "eine Katastrophe, ja als eine Niederlage, die wir uns alle anheften müssen". Die Briten hätten sich nach Aussage ihrer Premierministerin Theresa May "nie wohl gefühlt in der EU".

Deutlich mehr Windräder in Ost- und Nordsee gebaut

Vor Deutschlands Küsten sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Windräder aufgestellt worden als 2016. Nach den Daten der Windkraftbranche wurden insgesamt 222 Anlagen mit einer Leistung von 1.250 Megawatt an das Netz angeschlossen. Das ist mehr als die Leistung eines Atomkraftwerks. Im Vergleich zu 2016 legte die Windkraft auf See damit um 55 Prozent zu.

Karlsruhe prüft Streikrechte von beamteten Lehrern

Vor dem Bundesverfassungsgericht steht das Streikverbot für beamtete Lehrer auf dem Prüfstand. Vor dem höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe begann am Mittwochmorgen die eintägige mündliche Verhandlung. Im Kern geht es um die Frage, ob die bundesweit 650.000 beamteten Lehrer ebenso für höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen streiken dürfen wie ihre 200.000 angestellten Kollegen. Laut Grundgesetz gilt für Beamte ein generelles Streikverbot.

OLG Düsseldorf verhandelt über Renditen der Strom- und Gasnetzbetreiber

Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf hat der Prozess über die Renditen der Strom- und Gasnetzbetreiber begonnen. Ein Urteil im Sinne der Betreiber hätte nach Ansicht von Verbraucherschützern große Auswirkungen auf die Energierechnungen der Endkunden. Etwa 1100 von 1600 deutschen Netzbetreibern haben gegen eine Entscheidung der Bundesnetzagentur geklagt, die Zinssätze auf in die Netze investiertes Eigenkapital zu senken.

Katalanisches Parlament wählt Unabhängigkeitsbefürworter zum Präsidenten

Das neue katalanische Regionalparlament hat am Mittwoch den Unabhängigkeitsbefürworter Roger Torrent zum Parlamentspräsidenten gewählt. Während der konstituierenden Sitzung in Barcelona stimmten 65 der 135 Abgeordneten für das Mitglied der Republikanischen Linken Kataloniens (ERC). Bis Ende Januar will das Parlament auch einen neuen Regionalpräsidenten für Katalonien wählen.

US-Senatoren wollen Haushaltssperre mit Kompromiss abwenden

Die US-Senatoren arbeiten an einem parteiübergreifenden Kompromiss, um eine ab Samstag drohende Haushaltssperre abzuwenden. Bei den strittigen Fragen geht es um Migration, Verteidigung und Grenzsicherung. Am Samstag läuft die gesicherte Finanzierung für die Bundesbehörden aus, und es droht ein sogenannter Government Shutdown. Bisher hat sich der US-Kongress nicht auf einen Haushaltsentwurf für das laufende Fiskaljahr einigen können. Um zumindest einen Aufschub bis zum 16. Februar zu erwirken, müssen sich die Republikaner bis Freitagabend im US-Senat die Zustimmung von mindestens neun Demokraten sichern.

US/MBA Market Index Woche per 12. Jan +4,1% auf 406,3 (Vorwoche: 390,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 12. Jan +2,7% auf 249,2 (Vorwoche: 242,7)

US/MBA Refinance Index Woche per 12. Jan +4,4% auf 1.314, (Vorwoche: 1.259,2)

