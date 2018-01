Das Kleinmengenlager soll es Kunden ermöglichen, Bestellungen jenseits der üblichen Verpackungseinheiten durchzuführen. Stattdessen können sie nun auch Anbruchmengen und Einzelstücke für Kleinserien und die Bemusterung erhalten. Der Anspruch des Distributors ist es dabei, alle verfügbaren Artikel in der Regel innerhalb von ein bis zwei Arbeitstagen zu liefern.

Der Distributor weist als Broadliner ein breites Portfolio auf, entsprechend sind derzeit noch nicht alle Artikel als Kleinmengen erhältlich. Für das Lager wurden bisher gezielt NPI-Produkte und gängige, wertige Bauteile ausgewählt. Derzeit handelt es sich dabei vorwiegend um Halbleiter, sukzessive sollen jedoch weitere Produktgruppen und auch Hersteller das Portfolio erweitern. Die 40 wichtigsten Lieferanten von Rutronik arbeiten hierfür eng mit dem Unternehmen zusammen, liefern etwa Vorabinformationen zu ihren künftigen Artikeln und einer frühzeitigen Lagerausstattung der vereinbarten Produkte.

Ob ein konkretes Produkt auch in kleinen Mengen zur Verfügung steht, können Kunden auf der Website www.rutronik24.com in Erfahrung bringen. Dort erscheint zu jedem Produkt der Hinweis, ob es im Kleinmengenlager erhältlich ist. Für die so gekennzeichneten Produkte sind Anbruchmengen bestellbar, die kleinste Bestelleinheit beträgt ein ...

